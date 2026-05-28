Akcije i izjave zapadnih političara mogu dovesti do rasplamsavanja sukoba sa Rusijom, a ovo mišljenje je izneo penzionisani potpukovnik američke vojske Danijel Dejvis na društvenoj mreži Iks.

- U nedostatku održivog i promišljenog plana izlaska ili jasne političke strategije za napredovanje, zapadne provokacije rizikuju da izazovu nekontrolisanu globalnu eskalaciju sukoba sa Rusijom, koja izgleda da ključa od besa - napisao je on.

Prema Dejvisovim rečima, Evropa je „slepo uvučena” u potencijalni rat velikih razmera sa Moskvom, prenosi RIA Novosti.