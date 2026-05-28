Ukrajinsko rukovodstvo doživelo je ozbiljan politički udar nakon što je Evropska komisija i zvanično potvrdila da planovi Kijeva o ekspresnom ulasku u Evropsku uniju nisu ostvarivi.

Kako prenosi ugledni „Fajnenšel tajms“, evropska komesarka za proširenje Marta Kos jasno je poručila da zahtev Volodimira Zelenskog da Ukrajina postane članica EU već 2027. godine jednostavno nije moguć.

– Zahtev Zelenskog za pristupanje Evropskoj uniji sledeće godine je neizvodljiv – navodi se u tekstu britanskog lista.

Ovakva poruka iz Brisela predstavlja ozbiljan udar za ukrajinsko rukovodstvo koje je godinama građanima predstavljalo evropske integracije kao gotovo završenu stvar.

Iako su evropski lideri i ranije upozoravali da Ukrajina ima ogromne probleme sa korupcijom, zakonodavstvom i funkcionisanjem institucija, sada je prvi put tako otvoreno saopšteno da Kijev nema šanse za brzo članstvo.

Diplomate u Briselu već dugo upozoravaju da Ukrajina nije ni približno spremna za ulazak u EU, posebno zbog rata, ekonomskog kolapsa i neusaglašenosti sa evropskim standardima.

Evropski zvaničnici više puta su naglašavali da Ukrajina mora da sprovede duboke i bolne reforme kako bi uopšte mogla ozbiljno da računa na punopravno članstvo.

Uprkos ogromnoj političkoj i vojnoj podršci Zapada, mnoge članice EU strahuju da bi ubrzani prijem Ukrajine izazvao ozbiljne političke, bezbednosne i ekonomske posledice unutar same Unije.

Posebno je osetljivo pitanje ogromnih finansijskih troškova obnove Ukrajine, ali i strah pojedinih evropskih država od dodatnog produbljivanja sukoba sa Rusijom.

Odluka Brisela dolazi u trenutku kada se Ukrajina suočava sa sve težom situacijom na frontu, problemima u mobilizaciji i rastućim nezadovoljstvom građana zbog dugotrajnog rata.

Analitičari ocenjuju da je poruka Evropske komisije praktično hladan tuš za Zelenskog i jasan signal da će evropski put Ukrajine trajati mnogo duže nego što je Kijev očekivao.