Učesnica Stanija Dobrojević iz rijalitija Elita 9 iznenadila je gledaoce i cimere svojom odlukom.

Nedugo nakon ulaska u rijaliti, Stanija je odlučila da se u potpunosti odrekne svog nedeljnog budžeta i preda ga trudnoj Aniti Stanojlović i budućem ocu Luki Vujovići.

Kako je sama istakla, njima su pare trenutno daleko potrebnije s obzirom na to da je Stanojlovićeva u drugom stanju.

Pored toga, Stanija je naglasila da su je njih dvoje, uz Terzu, Sofiju i Daču, prihvatili na veoma lep i prijateljski način.

-Ko mi je vratio osmeh na lice? Pa dosta ljudi. Njih dvoje su me prihvatili lepo, prijateljski, zatim Terza i Sofija, a sa Dačom dosta provodim vreme. Dosta devojaka mi je simpatično: cvetak Sara, Rada, Boginja i Anastasija - dodala je ona.

Ipak, ovaj humani gest nije prošao bez varnica i negativnih komentara.

Ciničnu opasku na starletin račun izrekao je učesnik Ivan Marinković, koji je situaciju prokomentarisao rečima:

-Mislio sam da da Stanija samo uzima pare - pokušao je da je isprovocira komentariom.

Otkrila svoju listu najdražih učesnika

Prvo mesto na njenoj listi pripalo je Anđelu Rankoviću uz objašnjenje da joj je on "vratio osmeh", dok se Anita našla na drugoj poziciji jer se postavila krajnje prijateljski, iako je, kako kaže, po prirodi ljubomorna i posesivna, dok je treće mesto zauzeo je Dača.