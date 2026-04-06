Roman Ljabihov (52), političar ruske Državne dume i lojalista ruskog predsednika Vladimira Putina, prema navodima istražitelja, poseduje nekretnine širom Evrope i raspolaže imovinom većom od 13 miliona evra, koja mesečno donosi oko 22.000 evra kamata.

Ljabihov je postao prvi Rus u Nemačkoj čija je imovina zaplenjena nakon napada Rusije na Ukrajinu. Sada je ovaj poslanik Dume osuđen pred Opštinskim sudom u Minhenu zbog kršenja sankcija, piše "Bild".

Već četiri godine dva njegova stana u Minhenu su zaplenjena, a istražni organi su blokirali i nemački račun njegove bivše supruge Elene K, na osnovu Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju.

Ljabihov, koji je od 2020. godine poslanik Dume, stavljen je 2022. zajedno sa još 327 poslanika na listu sankcija Evropske unije (EU), koje omogućavaju restriktivne akcije protiv Putinovih lojalista. On je u Dumi glasao za odluku koja je poslužila kao osnova za invaziju na Ukrajinu, suprotnu međunarodnom pravu.

Prihodi od rente 2.400 evra mesečno

Ljabihov i njegova tadašnja supruga kupili su 2010. i 2013. godine dva stana u minhenskom naselju Aubing za ukupno 410.000 evra i potom ih izdavali. Stanovi - oba oko 50 kvadrata sa garažom - donosili su skoro 2.400 evra mesečno.

Nakon razvoda, stanovi su, prema navodima, prešli u vlasništvo njegove bivše supruge Elene, koja sada mora da plati novčanu kaznu od 120.000 evra. Do tada, nekretnine ostaju zaplenjene.

Prema optužnici, političar nije prijavio svoje stanove nemačkim vlastima, već je nastavio da ostvaruje profit od izdavanja. Tužilaštvo ga je teretilo za "kršenje zabrane raspolaganja prema Zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju i uredbama EU".

Novčane kazne za političara i bivšu suprugu

Sud je prvobitno izdao kaznene naloge protiv bivšeg para, ali su oboje uložili prigovor, zbog čega je usledio proces koji je trajao dve i po godine. Na poslednjem ročištu nisu se pojavili, već su ih zastupali advokati.

Sud je Ljabihova osudio na osam meseci zatvora uslovno i novčanu kaznu od 50.000 evra. Postupak protiv njegove bivše supruge obustavljen je uz novčanu kaznu od 120.000 evra.

Prema navodima njegovog advokata, Ljabihov je stanove nakon razvoda preneo na bivšu suprugu, ali tužilaštvo tvrdi da su oboje i dalje bili navedeni kao stanodavci u ugovorima.

Od trenutka zaplene, prihodi od izdavanja stanova uplaćuju se u državnu kasu. Tek nakon što kazne budu u potpunosti izmirene, zaplenjene nekretnine i račun biće odblokirani, odlučio je sud.

(Bild)