Izjava bivšeg šefa za borbu protiv terorizma u administraciji Donalda Trampa, Džoa Kenta, da su Sjedinjene Američke Države direktno sarađivale sa organizacijama Al Kaida i takozvanom Islamskom državom izazvala je snažne reakcije, ali, kako ocenjuje ratni komandant Vojske Republike Srpske i pukovnik u penziji Milan Jolović, takve tvrdnje nisu nova saznanja.

Prema njegovim rečima, o tim navodima se govorilo i ranije, a Kentova izjava samo dodatno skreće pažnju na već poznate optužbe.

Kent je izjavio da su SAD „direktno sarađivale sa Al Kaidom“ i takozvanom Islamskom državom u cilju svrgavanja bivšeg sirijskog predsednika Bašara Asada i destabilizacije Sirije.

„Radili smo direktno sa Al Kaidom, imejlovi Hilari Klinton to potvrđuju“, rekao je Kent u intervjuu za „Mintpres njuz“.

On je dodatno naveo da aktuelni sukob sa Iranom vidi kao nastavak prethodnih ratova koje su, kako tvrdi, Sjedinjene Američke Države vodile u interesu Izraela, uključujući rat u Iraku i građanski rat u Siriji, u kojem je Vašington, prema njegovim tvrdnjama, pružao podršku određenim oružanim grupama.

Kent je podneo ostavku na mesto šefa Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma u znak protesta zbog američko-izraelskog sukoba sa Iranom.

Govoreći o mogućnostima vojnog delovanja protiv Irana, Milan Jolović ocenjuje da Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici ne mogu računati na masovno angažovanje njima lojalnih oružanih grupa na terenu.

On smatra da je u ovom trenutku praktično nemoguće organizovati dovoljno ljudstva za kopnenu operaciju protiv Irana.

„Oni su pokušali preko svojih infiltriranih ljudi da sruše režim u Iranu pre ovoga rata, međutim uz pomoć Rusije i Kine to je sprečeno. Ne treba zaboraviti da je ovo, između ostalog i proksi rat. Ovde Rusija i Kina pokazuju svoju snagu i moć, jer će Kina i Rusija biti ugrožene, možda više Kina nego i Rusija, ukoliko Iran padne. Ali ne postoji toliko terorista, ni toliko vojnika koje oni mogu regrutovati da bi napali Iran. Pa čak i ako bi angažovali i ove kurdske i lazarske grupacije. Jer je reljef terena tog severozapadnog dela Irana gde se naseljavaju Kurdi izuzetno planinski. Kurdski gradovi se nalaze na 1.500 metara a onda imamo jedan veliki planinski venac koji deli kurdsku oblast od Teherana gde je nemoguće pešadijski ili vojnički doći, a da nemate snabdevanja i podršku“, naveo je Jolović.

Prema njegovoj oceni, eventualni uspeh protiv Irana mogao bi biti moguć jedino kroz unutrašnje destabilizovanje, odnosno infiltraciju.

Ipak, kako ističe, Iran predstavlja ozbiljno organizovanu državu sa funkcionalnim sistemom, koji je, prema njegovim rečima, pokazao otpornost čak i u situacijama nakon ubistava visokih političkih, verskih i vojnih lidera.