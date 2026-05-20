Region je i dalje u šoku zbog stravičnog ubistva dostavljača pice Luke M. (19) iz Drniša u Hrvatskoj kojem je osuđivani ubica Kristijan Aleksić (50) presudio iz čista mira. Lukin prijatelj opisao je kako se odigrao stravični zločin.

Nesrećni momak ubijen je u subotu oko 23 sata u Drnišu, kada je Kristijanu donosio naručenu picu.

Kobne večeri s Lukom je bio i njegov prijatelj Ivan Baričević, jer se mladić bojao da dostavi hranu na adresu Kristijana Aleksića, te se Ivan ponudio da odu zajedno.

- Kao njegov dugogodišnji prijatelj, ponudio sam se da idem s njim, rekao sam da će sve biti dobro, da sam ja tu s njim. Penjali smo se uz stepenice, došli na terasu, Kristijan otvara vrata i govori „uđi, uđi“, međutim, Luka ide da mu preda dostavu i Aleksić u tom trenutku puca. Kad sam video Luku da pada na pod, u tom trenutku sam počeo da trčim, preskočio stepenice, ulazim u auto, auto se gasi, otvaram vrata, vidim Aleksić trči prema meni, ja sam takođe počeo da trčim i onda sam otišao u piceriju i prijavio im da se to dogodilo, da idu hitno u policiju - rekao je Baričević za televiziju HRT.

Kristijana su nakon toga videle komšije kako beži s rancem punim hrane, pa ističu da se verovatno spremao za ovaj zločin. Uhapšen je tek nakon 30 sati, i to na 300 metara od svoje kuće, uprkos dronovima, helikopterima i stotinama policajaca koji su ga tražili, koji tvrde da su ga pronašli dronom.

Radnica prodavnice u njegovom komšiluku kaže da je dan pre zločina kod nje nakupovao hranu za bekstvo.

- Noć pre mi je bio 5-8 minuta pre zatvaranja, pitao me rade li kamere, hoće li ga snimiti, i nakupovao se. Kupio je paštete, biber, mesni narezak, ribe u konzervi i koka-kolu - rekla je za lokalne medije prodavačica Ivana.

Građani Hrvatske optužuju državu za ovaj zločin i ističu da je „zakazao sistem“, jer, kako kažu, Kristijan je bio na slobodi uprkos nelegalnom oružju, za koje je prijavljivan i pre tri godine, uprkos ubistvu komšinice Marijane Bučević (22), kojoj je takođe presudio iz čista mira, kao i brojnih drugih nasilnih incidenata. Njegove komšije kažu da je godinama terorisao građane Drniša i da su ga se svi bojali.

Zbog toga su juče održani protesti u Šibeniku i Drnišu.