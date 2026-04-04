Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je u četvrtak da bi upotreba vojne sile za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza bila „nerealna“, dok je više od 40 zemalja održalo razgovore o obnavljanju pristupa toj ključnoj pomorskoj ruti, ugroženoj ratom na Bliskom istoku.

Moreuzom se inače transportuje oko 20 odsto svetske nafte i tečnog prirodnog gasa, ali ga je Iran praktično zatvorio usled širenja regionalnog sukoba.

„Danas imamo ministre spoljnih poslova i predstavnike više od 40 zemalja koji su se okupili da razgovaraju o Ormuskom moreuzu, posledicama njegovog zatvaranja, hitnoj potrebi da se obnovi sloboda plovidbe za međunarodni brodski saobraćaj i našoj čvrstoj međunarodnoj odlučnosti da se moreuz ponovo otvori“, rekla je britanska ministarka spoljnih poslova Ivete Kuper na početku virtuelnog sastanka.

Sastanak je najavio britanski premijer Kir Starmer, dok je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pozvao zemlje koje zavise od te rute da preduzmu akciju.

Hiljade ljudi poginule su širom Bliskog istoka od 28. februara, kada su američki i izraelski udari na Iran pokrenuli uzvratne napade Teherana na Izrael, američke baze i države Persijskog zaliva.

Uticaj na globalnu ekonomiju

Iran je od tada praktično zatvorio Ormuski moreuz, što je izazvalo nagli rast cena nafte i gasa.

Samo ograničen broj plovila, uglavnom iz Irana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Indije, Kine i Saudijske Arabije, i dalje prolazi, dok Iran tvrdi da je ruta zatvorena za njegove „neprijatelje“.

Tramp je pozvao saveznike da intervenišu. „Idite u moreuz, zauzmite ga, zaštitite ga, koristite ga“, rekao je u sredu, kritikujući NATO partnere što nisu podržali SAD od početka sukoba.

„Neki brane ideju oslobađanja Ormuskog moreuza silom kroz vojnu operaciju, stav koji se ponekad pripisuje Sjedinjenim Državama, iako je varirao“, rekao je Makron novinarima tokom posete Južnoj Koreji.

„To nikada nije bila opcija koju smo podržavali jer je nerealna. To bi trajalo zauvek i izložilo bi sve koji prolaze kroz Ormuski moreuz rizicima od Čuvara revolucije, ali i balističkih projektila.“

Diplomatija umesto sile

Inicijativu za obezbeđivanje moreuza pokrenulo je sredinom marta šest zemalja, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Nemačka, Italija, Holandija i Japan.

Nekoliko njih je saopštilo da nikakva akcija ne može biti preduzeta dok sukob traje.

Makron je rekao da bi ponovno otvaranje moreuza zahtevalo dijalog sa Teheranom. „Ono što od početka govorimo jeste da ovaj moreuz mora biti ponovo otvoren jer je strateški za energetske tokove, đubriva i međunarodnu trgovinu, ali da se to može učiniti samo u konsultaciji sa Iranom.“

On je takođe odgovorio na Trampove kritike NATO saveznika, rekavši: „Mogu da žale što im se ne pomaže, ali to nije naša operacija. Želimo mir što je pre moguće.“

Starmer je u sredu rekao da će nakon sastanka uslediti razgovori vojnih planera, kako bi se razmotrilo na koji način bi zemlje mogle da mobilišu svoje kapacitete da učine moreuz bezbednim kada borbe prestanu.