Kako se sukob na Bliskom istoku dodatno rasplamsava, a tenzije oko Irana rastu iz dana u dan, Australija je povukla potez iza zatvorenih vrata – bez velike pompe i javnih najava, u region je poslala jedinicu svojih elitnih snaga.

Naime, Australija je diskretno rasporedila pripadnike Specijalne vazdušne službe (SAS) na Bliski istok. Prema informacijama koje je objavio „Dejli telegraf“, pozivajući se na izvore, oko stotinu vojnika biće stacionirano u jednoj vojnoj bazi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Kako se navodi, približno 90 pripadnika SAS-a biće smešteno u vazduhoplovnoj bazi Al Minhad, nedaleko od Dubaija, i to kao mera predostrožnosti u slučaju daljeg širenja sukoba u regionu. Prema istim navodima, ova jedinica nije planirana za direktno učestvovanje u borbenim dejstvima niti će imati bilo kakvu ulogu u eventualnim američkim napadima. Njihov zadatak je jasno definisan – obezbeđenje i evakuacija, uključujući i osoblje diplomatskih misija. Ovaj potez tumači se kao preventivna mera u slučaju naglog pogoršanja bezbednosne situacije.

Australijski premijer Entoni Albaneze nastavlja da insistira na opreznom i distanciranom pristupu kada je reč o sukobu na Bliskom istoku. On je više puta naglasio da se protivi uključivanju Australije u ofanzivne vojne operacije. U istom tonu, ministar odbrane Ričard Marles ranije je izjavio da Sjedinjene Američke Države nisu tražile podršku Australije kada je reč o situaciji u Ormuskom moreuzu.

Podsetimo, od 28. februara Sjedinjene Američke Države zajedno sa Izraelom sprovode vojnu operaciju protiv Irana. Kao odgovor, Teheran je uzvratio raketnim udarima i napadima dronovima, gađajući ciljeve u Izraelu, ali i američke vojne baze širom regiona. Napadi su, prema navodima, obuhvatili i teritorije Saudijske Arabije, Bahreina, Katara, Kuvajta i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Istovremeno, Iran je ograničio plovidbu kroz Ormuski moreuz – strateški ključnu tačku kroz koju prolazi oko 30 odsto svetskog pomorskog transporta nafte.