Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas u Otavi, uoči sastanka sa kanadskom koleginicom Anitom Anand da Srbija želi da otvori novo poglavlje saradnje sa Kanadom i poručio da je krajnje vreme za osvežavanje slike o Srbiji u kanadskoj političkoj javnosti. Đurić je rekao da je njegova poseta Kanadi veoma značajna jer svedoči o tome da Srbija ide u susret svetu i naglasio da je, posle više od decenije, ministar spoljnih poslova Srbije u Kanadi.

„Želimo da otvorimo novo poglavlje saradnje sa jednom od najvećih ekonomija sveta. Kanada je članica G7, ali i zemlja koja ima izuzetno napredne, sofisticirane tehnologije, ekonomiju koja je potencijalno veoma komplementarna sa našom”, istakao je Đurić.

On je podsetio da je pre dva dana, posle 34 godine, uspostavljena direktna avio-linija između Beograda i Toronta, a da se sada nastavljaju razgovori sa najvišim kanadskim zvaničnicima o uspostavljanju novog partnerstva između Srbije i Kanade. Šef srpske diplomatije podsetio je da je Kanada zemlja u kojoj živi više stotina hiljada ljudi srpskog porekla, što je izuzetno značajno jer su oni dragoceni most između naše dve zemlje, prenosi Tanjug.

„Razgovaraćemo i o situaciji u našem regionu, a iskoristiću priliku da prenesem našim kanadskim prijateljima sve činjenice o položaju našeg naroda na Kosovu i Metohiji, ali i da predstavim Srbiju onakvom kakva zaista jeste - kao zemlju velikih mogućnosti, zemlju budućnosti kada je reč o ekonomiji koja se utrostručila za jednu deceniju. Uveren sam da, u partnerstvu sa Kanadom, možemo da stvorimo nove prilike za ekonomski razvoj naše zemlje i učvrstimo naše pozicije u zapadnom svetu”, naglasio je Đurić.

Prema njegovim rečima, krajnje je vreme da osvežimo sliku o nama u ovoj značajnoj zemlji, što je važan cilj njegove posete.

„Krajnje je vreme da, u političkoj klasi jedne zemlje koja je možda do sada retko gledala u pravcu Balkana i poslednji put gledala u pravcu Balkana 90-ih godina, osvežimo sliku i stvorimo jednu mnogo pozitivniju atmosferu. To su glavni ciljevi naše posete i počastvovani smo činjenicom što će delegacija Srbije imati priliku da razgovara i sa ministarkom spoljnih poslova Kanade Anitom Anand i sa liderima kanadskog parlamenta, sa predstavnicima poslaničke grupe prijateljstva”, najavio je Đurić ocenjujući da Srbija otvara vrata saradnje sa tom važnom zemljom.

Delegacija Ministarstva spoljnih poslova Srbije, koju predvodi ministar Đurić iz Otave, kako je objasnio, putuje direktno za Njujork, gde će učestvovati na tematskoj sednici Saveta bezbednosti UN, koja je sazvana na inicijativu Narodne Republike Kine.

„Paralelno sa posetom naše delegacije Pekingu, imaću priliku da se sastanem i razgovaram sa kineskim ministrom spoljnih poslova, tako da je ovo nedelja intenzivne srpsko-kineske diplomatije. Imamo posetu predsednika Vučića, koje je državna, istorijska i čast za celu Srbiju, posetu Miloša Vučevića koji je kao predsednik SNS u partijskoj poseti i imaćemo sastanak na nivou ministra spoljnih poslova u sedištu UN u Njujorku, gde još jednom pocrtavamo značaj naše saradnje oko Kosova i Metohije, gde imamo podršku našem teritorijalnom integritetu od strane naših kineskih partnera”, istakao je ministar Đurić.

Dodao je i će susreti u sedištu UN u Njujorku biti prilika i za razgovore o značaju uloge UN i generalno pravila i principa međunarodnog prava u kontekstu globalnih geopolitičkih dešavanja.