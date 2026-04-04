OVAN

POSAO: Moguće je da vam stanje na polju finansija nije stabilno. Današnji dan vam je nepovoljan za bilo kakve transakcije. Pa se potrudite da po tom pitanju budete rezervisani.

LJUBAV: Moguće je da ste u teškoj fazi kada je u pitanju vaša trenutna emotivna veza. Pred vama je period svađa i nepoverenja. Ne dolazite lako do stabilizacije sa voljenom osobom.

ZDRAVLJE: Povedite računa o bešici koja bi mogla da vam bude osetljiva u narednom periodu. Potrudite se da idete na redovne lekarske kontrole i da vodite računa o sebi.

BIK

POSAO: Nije povoljan dan ukoliko ste planirali početak novog posla. Najbolje bi bilo da sa važnim odlukama malo pričekate i da se ne optrećujete previše raznim detaljima.

LJUBAV: Moguće je da vam partner deluje nekako distancirano i da u određenim trenucima sumnjate u njegovu ljubav. Čini vam se da postoje neke stvari koje vam prećutkuje.

ZDRAVLJE: Moguća je upala uva ili problemi sa sluhom. Potrudite se da povedete više računa o svom zdravlju u narednom periodu. Vreme je da budete obazriviji.

BLIZANCI

POSAO: Moguće je da ćete imati prilično težak i naporan dan na polju posla. Većina obaveza pada samo na vas. Nije vam lako da se bavite sa brojnim zaduženjima.

LJUBAV: Žudite za emotivnim promenama i spremni ste da se ponovo pustite u promet. Pred vama je povoljan dan za nova poznanstva. Možet da očekujete da će vam sudbina biti naklonjena.

ZDRAVLJE: Skloni ste virusnim infekcijama. Moguće je da ćete tokom ove nedelje imati neke probleme kada je u pitanju polje zdravlja pa se potrudite da povedete računa o tome.

RAK

POSAO: Možete da se nadate danu tokom kog ćete imati opuštenu poslovnu atmosferu kao i dosta slobodnog vremena. Ne biste trebali da imate previše poslovnih obaveza sada.

LJUBAV: Dopada vam se osoba koju ste nedavno upoznali. Možete da očekujete da ćete u narednom periodu više da se zbližite sa njom. Pred vama je povoljan period.

ZDRAVLJE: Povedite računa o kardiovaskularnom sistemu koji bi mogao da vam bude veoma osetljiv tokom narednog perioda. Idite na redovne lekarske kontrole.

LAV

POSAO: Nemojte da gajite prevelika očekivanja jer tokom današnjeg dana nećete uspeti da obavite sve svoje planove na polju posla. Moguće je da ćete imati veće smetnje i kočnice.

LJUBAV: Uživate u flertu sa osobom koja vam se dopada ali nekako još uvek niste došli do zbližavanja. Moguće je da imate neke dileme po pitanju vašeg odnosa.

ZDRAVLJE: Mogući problemi sa plućima su naglašeni kod vas. Dosta toga bi moglo da vas opterećuje na polju zdravlja. Potrudite se da ostavite cigarete i da stvarate zdravije navike.

DEVICA

POSAO: Ukoliko se bavite privatnim poslom, možete biti na neki način opterećeni brigama oko organizacije. Čini vam se da dosta toga na poslovnom polju ide na neki usporen način.

LJUBAV: Moguće je da vas hvata osećaj tuge i da žalite za nekim prošlim vremenima. Pred vama je povoljan period za preispitivanje emocija i za to da odlučite u kom pravcu želite da idete.

ZDRAVLJE: Povedite računa o alergijskim reakcijama. Važno je da tokom ove faze budete obazriviji prema svom zdravlju i da vodite malo više računa o sebi.

VAGA

POSAO: Moguće je da nećete dobiti očekivani priliv novca i da ćete generalno imati neke manje probleme na polju finansija. Potrudite se da budete spremni na neke ustupke.

LJUBAV: Priželjkujete sasvim stabilnu situaciju ali sa voljenom osobom nikako da ostvarite kompromis. Moguće je da vam je iz nekog razloga teško da o svim pitanjima otvoreno razgovarate.

ZDRAVLJE: Moguć je stomačni virus, problemi sa varenjem su naglašeni kod vas. Potrudite se da povedetee više računa o svojim navikama na polju ishrane.

ŠKORPIJA

POSAO: Najbolje bi bilo da se tokom ovog dana posvetite sebi i privatnim aktivnostima je na poslovnom polju nemate dobar horoskop. Moguće j da ćete imati neku maanju štetu.

LJUBAV: Moguće je da vas pogađaju neke sitnice na koje vaš partner ne obraća pažnju. Čini vam se da je vaša veza zapala u ozbiljniju krizu i nije vam lako da stabilizujete vaš odnos.

ZDRAVLJE: Povedite računa o očima koje bi mogle da vam budu osetljive. Očekuje vas period u kojem biste mogli da imate neke tegobe po pitanju zdravlja. Posetite vašeg lekara.

STRELAC

POSAO: Ako ste planirali pokretanje privatnog posla, povoljan je period da se tome sada maksimalno posvetite. Potrudite se da na ovom polju budete maksimalno posvećeni svojim ciljevima.

LJUBAV: Imate dobru komunikaciju sa voljenom osobom i smatrate da ste sretni u braku. Pred vama je povoljan dan za ljubav. Možete da očekujete da ćete biti generalno zadovoljni.

ZDRAVLJE: Povedite računa o cirkulaciji koja bi u narednom periodu mkogla da vam bude slabija tačka. Skloni ste brojnim problemima na ovom polju pa generalno pazite na sebe.

JARAC

POSAO: Nalazite se na veoma stabilnoj poziciji kada je u pitanju posao i možete da očekujete jako dobre rezultate danas. Ne biste trebali da očekujete bilo kakve veće smetnje i probleme.

LJUBAV: Došlo je vreme da razgovarate sa voljenom osobom oko toga kako vidite zajedničku budućnost. Potrudite se da date sve od sebe da jedno ka drugome budete iskreni.

ZDRAVLJE: Ne bi trebalo da bude problema. U dobroj ste formi! Moguće je da vam se na ovom polju smiruju problemi iz prošlosti i da se osećate dosta bolje nego pre.

VODOLIJA

POSAO: Moguće je da ćete imati priliku da ranije završite sa poslom i da se malo odmorite i opustite od obaveza. Povoljan vam je današnji dan da napravit predah od obaveza.

LJUBAV: Uspećete da rešite manje nesporazume sa voljenom osobom i da ostatak dana provedete mirno. Važno je da se potrudite da vaš odnos bude harmoničan.

ZDRAVLJE: Vreme je za redovan lekarski pregled. Moguć je da ćete u narednom periodu imati neke probleme sa zdravljem. Očekuje vas faza u kojoj možete da budete skloni poteškoćama.

RIBE

POSAO: Preterano ste napeti i u svoje poslovno okruženje unosite neki nemir. Današnji dan vam nije preterano povoljan. Moguće je da ćete imati neke svađe sa kolegama.

LJUBAV: Danas možete da se zbližite sa osobom sa kojom već neko vreme flertujete.

ZDRAVLJE: Preporuka je da povećate unos vitamina i da pazite na zdravlje.