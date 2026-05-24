Vođa libanskog pokreta Hezbolah, šeik Naim Kasem, ponovio je danas da ta grupa nikada neće prihvatiti pozive da položi oružje jer bi to bilo ravno njenom uništenju.

U govoru povodom libanskog državnog praznika, Dana oslobođenja i otpora, on je rekao da bi prihvatanje poziva Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika da se Hezbolah razoruža bilo ravno uništenju grupe i libanske odbrane.

“Razoružavanje pokreta bi, u stvari, lišilo Liban njegove odbrambene sposobnosti i poslužilo kao uvod u uništenje, nešto što nikada nećemo prihvatiti“, rekao je Kasem.

Istovremeno je kritikovao libansku vladu zbog njene slabosti u postupanju sa izraelskim režimom i njegovim pristalicama, rekavši da ta vlada nije sposobna da se suprotstavi agresorima.

“Ne tražimo od vlade da se suprotstavi američko-izraelskom projektu, ali barem ne bi trebalo da služi kao sredstvo za njegovo olakšavanje. Libanska vlada ne sme da se suprotstavi sopstvenom narodu, niti da uskladi svoje političke ciljeve sa Izraelom“, rekao je šeik Kasem.

Prema njegovim rečima, neki ljudi u libanskoj vladi koji su tražili od Hezbolaha da položi oružje treba da znaju da bi takav potez omogućio Izraelu “da uđe u zemlju i masakrira i raseli njen narod“.

Komentari vođe Hezbolaha dolaze u trenutku kada prozapadna vlada Libana ulaže napore da primora taj pokret da se odrekne oružja, što mnogi smatraju potezom za umirivanje SAD.

Pozivi na razoružavanje Hezbolaha došli su u okviru takozvanog mirovnog procesa između izraelskog režima i Libana koji je počeo u novembru 2024. godine u okviru primirja koje je imalo za cilj da okonča izraelske napade na tu arapsku zemlju i okonča napade pokreta.

Šeik Kasem, međutim, tvrdi da je izraelski režim nastavio redovno da krši uslove primirja postignutog pre skoro dve godine pokretanjem ponovljenih napada na Liban, dodajući da libanska vlada nije bila u stanju da sprovede taj sporazum. Šef Hezbolaha je takođe pozvao vladu u Bejrutu da odustane od direktnih pregovora sa izraelskim režimom, rekavši da bi jedini ishod takvih razgovora bio zaštita interesa izraelskog režima.

Osvrnuo se i na otpor i dejstva Irana protiv tekuće američko-izraelske agresije, rekavši da su Iranci ponizili SAD i izraelski režim, i tokom 39-dnevne agresije koja je završena prekidom vatre početkom aprila, kao i nakon toga.

“Iran, sa svojim rukovodstvom, narodom i Revolucionarnom gardom, uspeo je da se suprotstavi tolikom ugnjetavanju i ponizi SAD“, rekao je Kasem.

Istovremeno je istakao da će Iran iz agresivnog rata izaći kao “izuzetna sila sa međunarodnim ugledom, na koju će se oslanjati slobodni narodi sveta“