Prema rečima iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija, Ormuski moreuz je „zatvoren samo za neprijatelje“.

Dodao je da je iranska vojska već „obezbedila bezbedan prolaz“ za brodove iz prijateljskih zemalja.

Od početka rata na Bliskom istoku, saobraćaj u Ormuskom moreuzu, ključnoj trgovinskoj ruti, a posebno za tranzit nafte, opao je za oko 95%, prema platformi za praćenje brodarstva Kpler.

Danas su iranski državni mediji objavili da je iranski parlamentarni odbor odobrio zakon o uvođenju tranzitnih taksi za brodove koji prolaze kroz moreuz.

Dva kontejnerska broda u vlasništvu kompanije Cosco, kineskog brodarskog giganta koji je obustavio svoje usluge iz Persijskog zaliva početkom marta zbog rata na Bliskom istoku, uspešno su danas prošla kroz Ormuski moreuz, prema podacima kompanije Marine Traffic.

Kontejnerski brod CSCL Indian Ocean prešao je moreuz oko 7 sati ujutru u ponedeljak, a CSCL Arctic Ocean 27 minuta kasnije, prema veb-sajtu za praćenje brodova.

Prošli su blizu ostrva Larak pod kontrolom Irana i nalaze se na putu ka Port Klangu u Maleziji. Kompanija Cosco je odbila da komentariše tranzit kada je kontaktirana od strane AFP-a.