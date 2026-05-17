Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je juče telefonom sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen o nastavku reformskog procesa u Srbiji.

„Vrlo dobar i otvoren razgovor sa Ursulom fon der Lajen o nastavku reformskog procesa u Srbiji, sa posebnim osvrtom na primenu preporuka Venecijanske komisije i dalje usklađivanje sa evropskim standardima”, naveo je Vučić na Instagramu.

Ponovio je, kako je navedeno, da Srbija ostaje čvrsto posvećena sprovođenju reformi u oblasti vladavine prava, unapređenju pravosudnog sistema, jačanju nezavisnosti institucija i doslednoj primeni zakonskih rešenja u skladu sa preporukama.

„Istakao sam važnost podrške koju Ursula fon der Lajen pruža Srbiji u procesu evropskih integracija, kao i značaj nastavka bliske saradnje sa Evropskom komisijom u narednom periodu”, naveo je Vučić.

Dodao je da su razmotrili i aktuelne političke i regionalne okolnosti, uz zajedničku ocenu da su odgovoran pristup reformama, očuvanje stabilnosti i nastavak dijaloga od ključnog značaja za evropsku budućnost Srbije i regiona.