Iza običnog sitnog novca često se kriju retke serije, ograničena izdanja ili greške u kovanju koje pojedinim novčićima daju ogromnu vrednost među numizmatičarima.

Vrednost jednog novčića uglavnom zavisi od nekoliko faktora: broja iskovanih primeraka, interesovanja kolekcionara, očuvanosti i eventualnih fabričkih grešaka.

Najtraženiji su uglavnom komemorativni novčići izdati u malim serijama, posebno oni iz manjih država Evrozone poput Monaka, Vatikana, San Marina ili Andore, gde su tiraži znatno manji nego u velikim zemljama poput Francuske ili Nemačke.

Novčić Grejs Keli među najvrednijima u Evropi

Jedan od najpoznatijih i najskupljih evro novčića jeste komemorativni novčić od dva evra iz Monaka iz 2007. godine, posvećen princezi Grejs Keli.

Iskovan je u svega 20.001 primerku i danas predstavlja pravi kolekcionarski raritet. Njegova tržišna vrednost uglavnom se kreće između 1.500 i 2.500 evra, dok pojedini savršeno očuvani primerci dostižu i više iznose.

Monako je poznat po vrlo ograničenim serijama kovanica, pa je veliku pažnju kolekcionara privukao i novčić iz 2015. godine izdat povodom 800 godina prve tvrđave na steni Monaka. Pošto je proizvedeno samo 10.000 komada, vrednost mu danas ide i do 2.000 evra.

Vatikan, San Marino i Finska takođe imaju tražene primerke

Veliku vrednost imaju i pojedini novčići iz Vatikana, naročito starija izdanja sa religijskim motivima i manjim tiražima.

Među njima se izdvaja vatikanski novčić od dva evra iz 2004. godine, izdat povodom 75 godina postojanja države Vatikan. Zbog tiraža od svega 85.000 primeraka njegova vrednost može dostići oko 250 evra.

Tražen je i komemorativni novčić San Marina iz 2005. godine posvećen Galileju Galileju, čija se vrednost procenjuje na oko 60 evra.

Kolekcionari obraćaju pažnju i na finski novčić od dva evra iz 2004. godine, izdat povodom proširenja Evropske unije, koji na tržištu može vredeti oko 50 evra.

Greške u kovanju podižu cenu i do nekoliko hiljada evra

Posebno vredni mogu biti novčići sa fabričkim greškama.

Jedan od najpoznatijih primera je litvanski novčić od dva evra iz 2021. godine na kojem je greškom ugraviran letonski natpis „DIEVS * SVĖTI * LATVIJU“ umesto odgovarajućeg litvanskog teksta.

Procene govore da postoji oko 500 takvih primeraka, a upravo zbog te greške njihova vrednost danas može dostići i 2.000 evra.

Retki nisu samo novčići od dva evra. Među najvrednijim greškama nalazi se i italijanski novčić od jednog centa iz 2002. godine sa pogrešnim motivom Mole Antonelijana iz Torina umesto dvorca Kastel del Monte. Takvi primerci mogu vredeti i više od 2.500 evra.

Kako prepoznati vredan novčić

Stručnjaci navode da je prvi znak potencijalno vrednog novčića mali tiraž.

Podaci o količinama iskovanih primeraka mogu se pronaći u numizmatičkim katalozima i na specijalizovanim sajtovima.

Važno je i poreklo kovanice, pošto novčići iz evropskih mikrodržava uglavnom postižu više cene.

Veliku ulogu ima i stanje očuvanosti. Novčići koji nisu bili u opticaju i nemaju tragove korišćenja mnogo su vredniji od oštećenih primeraka.

Numizmatičari upozoravaju da kovanice nikada ne treba čistiti, jer se time može oštetiti originalna površina i značajno umanjiti vrednost.

Kod primeraka sa greškama preporučuje se stručna provera autentičnosti, a ukoliko neko sumnja da poseduje vredan novčić, savetuje se konsultacija sa numizmatičkom radnjom ili ovlašćenim proceniteljem.