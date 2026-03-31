U Bejrutu su i danas odjekivale eksplozije kao posedlica izraelskih napada.

Broj poginulih u Libanu porastao je na 1.268 od 2. marta, a dodatnih 3.750 je povređeno, javila je tamošnja nacionalna agencija, prenosi Bi-Bi-Si.









Reuters je objavio fotografiju kuvajtskog tankera "Al‑Salmi"

Reuters je objavio fotografiju kuvajtskog tankera "Al‑Salmi" u luci u Dubaiju nakon što ga je pogodila iranska raketa. Međutim, Iranska revolucionarna garda (IRGC) izjavila je u saopštenju da je pogodila kontejnerski brod "Haiphong Express" pod singapurskom zastavom i povezivan sa Izraelom, koji je bio usidren u blizini.

Šta je ostalo od američke baze Al-Udeiri u Kuvajtu

SAD po prvi put poslale bombardere B-52

Zvaničnici Pentagona saopštili su danas da su SAD poslale bombardere B-52 Stratofortres na nebo iznad Irana prvi put od početka operacije "Epski bes". General Den Kejn, načelnik Združenog štaba američke vojske, izjavio je to tokom konferencije za novinare zajedno sa ministrom rata Pitom Hegsetom. Foks njuz prenosi da je Kejn rekao da su SAD i Izrael rasturili iranske vazdušne borbene kapacitete do te mere da ovi teški bombarderi sada mogu bezbedno da deluju u regionu. "S obzirom na povećanje vazdušne nadmoći, uspešno smo počeli da izvodimo prve kopnene misije B-52, koje nam omogućavaju, kao što smo već rekli, da nastavimo da nadvladavamo neprijatelja", rekao je Kejn. Američke snage su se do sada oslanjale na brzinu i stelt tehologiju za izvođenje udara unutar iranskog vazdušnog prostora, koristeći sofisticiranije oružje poput bombardera B-2 i B-1.

Blokada interneta u Iranu ušla u 32. dan

Iran je ušao u 32. dan blokade interneta. Organizacija za praćenje interneta NetBlocks prati internet aktivnosti u zemlji otkako je vlada blokirala pristup većini stanovništva. Mali broj visokih zvaničnika i dalje ima pristup internetu i redovno objavljuju na društvenim mrežama i Telegramu o ratu. Za većinu građana, stabilan i široko rasprostranjen pristup internetu više nije dostupan, osim za ograničen broj odobrenih sajtova.

"Svaka odluka o okončanju rata biće doneta isključivo na osnovu interesa Irana"



Iranski predsednik Masud Pezeškijan poručio je danas da će svaka odluka o okončanju agresije koji su Iranu nametnule Sjedinjene Američke Države i Izrael biti doneta isključivo na osnovu uslova i nacionalnih interesa Irana.

Na današnjem zasedanju iranskog državnog rukovodstva kojim je predsedavao Pezeškijan razmatrani su aktuelna situacija u zemlji u ratnim uslovima i učinak organa vlasti u održavanju osnovnih aktivnosti u zemlji u uslovima ratnog stanja, prenosi iranska državna novinska agencija Tasnim.

Najmanje 1.268 ljudi je ubijeno, a 3.750 je ranjeno od početka izraelskih napada širom Libana od 2. marta, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Libana.

Hegset: "Trupe žele da završe ovu borbu za svoju decu i unuke"

Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je na konferenciji za štampu da je u subotu posetio Bliski istok i razgovarao sa američkim trupama. Tvrdi da je moral visok i da postoji želja među vojnim osobljem da se "završi misija" i da žele veće bombe i oružje za napad na Iran. "Ove trupe žele da završe ovu borbu za svoju decu i unuke. Ovo se tiče istorije, ovo se tiče nasleđa." Hegset je rekao da dok su prethodni predsednici "samo pričali", predsednik SAD Donald Tramp "samo deluje". "Naredni dani će biti odlučujući. Mi imao sve više i više opcija, oni sve manje... Za samo mesec dana postavićemo uslove, naredni dani će biti odlučujući. Iran to zna i ne mogu da urade ništa povodom toga", rekao je Hegset.

Broj žrtava u izraelskim napadima na Gazu dostigao 72.285

Najmanje 72.285 Palestinaca je ubijeno, a 172.028 ranjeno u izraelskim napadima širom Gaze od 7. oktobra 2023. godine, rekli su medicinski izvori u Gazi novinskoj agenciji Vafa. U poslednja 24 sata, najmanje pet ljudi je ubijeno, a 14 ranjeno, dodaje se u izveštaju. Od "prekida vatre" 11. oktobra, Izrael je ubio najmanje 709 Palestinaca i ranio 1.928.

I Francuska odbila Amerikance

Predsednik SAD Donald Tramp je u objavi na društvenoj mreži Truth Social ponovo oštro kritikovao zemlje koje su odbile da se pridruže ratu protiv Irana. Tramp je posebno izdvojio Francusku, tvrdeći da je bila "VRLO NEKORISNA" odbijajući da dozvoli avionima natovarenim zalihama da lete iznad francuske teritorije.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poručio je zemljama koje nemaju gorivo zbog blokade Ormuskog moreuza, da mogu da ga kupe od SAD ili odu do moreuza i naprosto ga uzmu tamo.

Izrael formira tampon zonu na jugu Libana

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da će Izrael uspostaviti tampon zonu unutar južnog Libana i održavati kontrolu nad celim područjem do reke Litani kada se sukob sa pripadnicima militantne grupe Hezbolah završi.

"Na kraju operacije, Izraelske odbrambene snage kontrolisale bi područje do reke Litani, uključujući preostale mostove na (reci) Litani, dok bi eliminisale jedinice 'Radvan' (elitne jedinice Hezbolaha) koje su se infiltrirale u ovo područje i uništile tamo svu vojnu opremu", naveo je Kac u saopštenju nakon bezbednosne procene, nazivajući to "bezbednosnom zonom".

Iran tvrdi da je oborio dron MQ-9 koji pripada SAD i Izraelu u blizini Isfahana

Iranska vojska saopštila je da su njene jedinice protivvazdušne odbrane oborile dron MQ-9 kod Isfahana, u centralnom delu Irana, navodeći da pripada američko-izraelskom "agresorskom neprijatelju".

Iranski vojni zvaničnici za odnose sa javnošću naveli su da je dron presretnut i uništen i da je to 146. letelica bez posade koju je Iran oborio, navodi se u saopštenju.

Dron MQ-9 "riper", koji se koristi za nadzor i napade, košta približno 30 miliona dolara.

IDF: Spremni smo za borbe u Iranu u narednim nedeljama

Izrael je spreman za nastavak borbi u Iranu u narednim nedeljama, izjavio je portparol izraelske vojske Nadav Šošani, nakon što je premijer Benjamin Netanjahu ocenio da je rat "prešao polovinu puta".

Šošani je, međutim, naglasio da konačna odluka o daljim koracima zavisi od političkog rukovodstva.

"Spremni smo da nastavimo da delujemo u nedeljama koje dolaze. Imamo ciljeve, municiju i ljudstvo za to. Na rukovodstvu je da donese odluku", poručio je Šošani.

Vrhovna vojna komanda u Teheranu: Iranske snage su osujetile planove neprijatelja

Vrhovna komanda Irana saopštila je da su oružane snage te zemlje i njen narod osujetile pogrešne planove neprijatelja i da će to nastaviti da čine.

"Pogrešne procene predsednika SAD i kriminalnih lidera cionističkog režima navele su da ih herojski i ratnički narod Irana, kao i moćne i hrabre oružane snage zemlje, procenjuju prema sopstvenim materijalističkim i prizemnim merilima", rekao je portparol Centralnog štaba Hatam el Anbija, koji koordinira operacije između vojske i Korpusa čuvara Islamske revolucije, potpukovnik Ebrahim Zolfakari.

Prema njegovim rečima, takve pogrešne procene učinile su da neprijatelj ne može da predvidi nezapamćeno prisustvo budnog i revolucionarnog naroda na ulicama, kao ni "čudesnu" snagu i postojanost oružanih snaga na bojnom polju.

"Strateška greška američkih i cionističkih neprijatelja islamskog Irana, ponizila ih je i postavila na put uništenja", istakao je Zolfakari.

Jorgensen: Vlade članica EU da se pripreme za poremećaje na energetskim tržištima

Vlade država članica Evropske unije trebalo bi da se pripreme za dugotrajne poremećaje na energetskim tržištima kao posledicu rata sa Iranom, rekao je komesar za energetiku EU Dan Jorgensen ministrima država članica uoči hitnog sastanka.

U pismu upućenom ministrima, u koje je Rojters imao uvid, Jorgensen je naveo da su posledice po snabdevanje Evrope energentima za sada pod kontrolom, ali da se vlade "podstiču da blagovremeno preduzmu pripreme u očekivanju potencijalno dugotrajnog poremećaja".

Načelnik Centralne komande SAD u Izraelu zbog razgovora o iranskim operacijama

Načelnik Centralne komande Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) admiral Bred Kuper posetio je Izrael ove nedelje i sastao se sa načelnikom štaba izraelske vojske Ejalom Zamirom, potvrđeno je iz CENTCOM-a.

Tokom posete, koja je trajala od nedelje do ponedeljka, dvojica lidera su razgovarala o napretku u tekućim operacijama za ograničavanje iranskih sposobnosti projekcije moći izvan granica te zemlje.

Masovni američki napadi na Isfahan, IDF gađao Teheran

Američka vojska je tokom noći izvela masovne napade na iranske bunkere za municiju u blizini Isfahana, prema snimcima objavljenim na internetu, među kojima i Donalda Trampa.

Izraelska vojska je saopštila je da je nedavno završila još jedan talas vazdušnih napada u Teheranu.

Vojska je navela da su pogođeni infrastrukturni objekti iranskog režima, a da će detalji biti objavljeni kasnije.

SB UN saziva hitan sastanak posle smrti mirovnih vojnika u Libanu

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održaće hitan sastanak nakon smrti trojice indonežanskih mirovnih vojnika u južnom Libanu, saopštili su diplomatski izvori.

Sastanak je zatražila Francuska i zakazan je za 10 časova po lokalnom vremenu, preneo je Figaro.

Incidenti su se dogodili u području sukoba između Izraela i Hezbolaha.

Volstrit džornal: Tramp "spreman da okonča" vojnu kampanju protiv Irana

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je svojim pomoćnicima da je spreman da okonča vojnu kampanju protiv Irana čak i ako Ormuski moreuz ostane uglavnom zatvoren, objavio je list Volstrit džornal, pozivajući se na zvaničnike administracije.

Prema pisanju lista, Tramp i njegovi saradnici su procenili da bi operacija ponovnog otvaranja tog pomorskog prolaza produžila sukob izvan planiranog roka od četiri do šest nedelja.

Zbog toga je odlučeno da Sjedinjene Američke Države nastoje da ostvare glavne ciljeve - slabljenje iranske mornarice i njenih raketnih zaliha, kao i smanjenje trenutnih neprijateljstava, uz istovremeni diplomatski pritisak na Teheran da omogući slobodan protok trgovine.

Ako to ne uspe, Vašington bi, prema navodima zvaničnika, izvršio pritisak na saveznike u Evropi i zemljama Zaliva da preuzmu vodeću ulogu u ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

IDF: Četiri vojnika poginula na jugu Libana

Izraelska vojska saopštila je da su četvorica njenih pripadnika poginula, a dvojica ranjena tokom borbi na jugu Libana.

Kuvajtski tanker pogođen u iranskom napadu

Kuvajtska naftna korporacija saopštila je da je pogođen veliki kuvajtski tanker za sirovu naftu "El Salmi" u, kako je navedeno, iranskom napadu dok je bio usidren u luci Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Prema navodima državne novinske agencije KUNA, napad je izazvao oštećenja na brodu i požar na tanker u trenutku kada je bio potpuno natovaren sirovom naftom, preneo je Rojters.

Izdata su upozorenja na mogućnost izlivanja nafte u okolnim vodama, nije bilo prijavljenih žrtava.

Rat na Bliskom istoku

Kuvajtska naftna korporacija saopštila je da je pogođen veliki kuvajtski tanker za sirovu naftu "El Salmi" u, kako je navedeno, iranskom napadu dok je bio usidren u luci Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Donald Tramp je zapretio potpunim uništenjem iranske energetske infrastrukture, ostrva Harg i postrojenja za desalinizaciju u slučaju da "novo" iransko rukovodstvo i Sjedinjene Američke Države ne postignu sporazum o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

Tramp tvrdi i da Vašington pregovara sa predsednikom iranskog parlamenta Mohamedom Bagerom Kalibafom i da će SAD u roku od nedelju dana znati da li dve strane mogu da sarađuju.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da će Ormuski moreuz ponovo da bude otvoren "na ovaj ili onaj način", kada se završi vojna operacija u Iranu, uz saglasnost Irana ili putem međunarodne vojne koalicije koja uključuje Sjedinjene Američke Države.

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) izvela je napade na komandne centre, objekte za skladištenje dronova i duge lokacije koje koristi američko i izraelsko vojno osoblje, u okviru novog, 87. talasa operacije "Istinito obećanje".

U napadima su upotrebljene balističke rakete na tečno i čvrsto gorivo, uključujući "emad", "kijam" i "horamšahr 4", kao i dronovi-samoubice.