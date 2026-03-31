Predsednik SAD Donald Tramp ponovo se oglasio na društvenoj mreži Truth Social, ovog puta da bi poslao poruku onima koji "se muče oko goriva", a ne žele da mu pomognu da reši problem sa Ormuskim moreuzom.

"Sve te zemlje koje ne mogu da dobiju mlazno gorivo zbog Ormuskog moreuza, poput Ujedinjenog Kraljevstva, koje je odbilo da se umeša u obezglavljivanje Irana, imam predlog za vas: Pod 1 - kupujte od SAD, imamo ga dosta, pod 2 - skupite malo odložene hrabrosti, idite do moreuza i jednostavno ga UZMITE", napisao je Tramp.

On je u istom postu poručio: "Moraćete da počnete da učite kako da se borite za sebe, SAD više neće biti tu da vam pomognu, baš kao što niste ni vi bili tu za nas. Iran je, u suštini, desetkovan. Težak deo je završen. Idite po svoju naftu!", rekao je Tramp.

Udario je i na Francusku.

"Francuska nije dozvolila avionima koji su leteli ka Izraelu, napunjenim vojnom opremom, da preleću preko francuske teritorije. Francuska uopšte nije pomogla u vezi sa 'Mesarom Irana', koji je uspešno eliminisan! SAD će to pamtiti", naveo je Tramp.