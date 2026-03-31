Američka vojska je tokom noći izvela masovne napade na iranske bunkere za municiju u blizini Isfahana, prema snimcima objavljenim na internetu.

Isfahan je jedan od najvećih iranskih gradova sa oko 2,3 miliona stanovnika i mesto gde se nalazi vojna vazduhoplovna baza Badr.

Prema izveštajima, snažne eksplozije i veliki požari obasjali su noćno nebo iznad grada, dok su se gusti oblaci dima dizali iz nekoliko pogođenih područja.

Napadi su deo šire američko-izraelske vojne kampanje protiv Irana, a Isfahan se smatra strateški važnim zbog svoje vojne i industrijske infrastrukture.

Američki predsednik Donald Tramp objavio je jedan od video-snimaka na svojoj platformi Truth Social.

Izraelska vojska (IDF) je danas saopštila je da je nedavno završila još jedan talas vazdušnih napada u Teheranu.

Vojska je navela da su udari "pogodili infrastrukturne objekte iranskog režima", a da će dodatni detalji biti objavljeni kasnije, prenosi Tajms of Izrael.