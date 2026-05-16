Predsednik SAD Donald Tramp juče u avionu er-fors 1 (Air Force One) obrušio se na novinara koji ga je pitao o ratu u Iranu i pritom aludirao da operacija „Epski bes“ nije donela željene rezultate.

Novinar Njujork tajmsa, Dejvid Sanger, pitao je zašto SAD nastavljaju da napadaju Iran uprkos tome što nisu postigle „političke promene“ koje su prvobitno planirale.

"Ostvarili smo potpunu pobedu, osim ljudi poput vas koji ne pišu istinu... Zapravo mislim da je ono što pišete pomalo izdajničko, ali bih rekao da ste vi, Njujork tajms i CNN najgori", rekao je američki lider.

"I trebalo bi da znate bolje jer ste profesionalac. Vi znate bolje", nastavio je.

"Zapravo mislim da je izdajničko kada napišete nešto slično, da im dobro ide vojno, a nemaju mornaricu, vazduhoplovstvo, nikakvu protivvazdušnu opremu.“

„Mogli bismo da uništimo njihove mostove i da uništimo njihov električni kapacitet u roku od dva dana. Mogli bismo da uništimo sve. A onda čitam Njujork tajms i oni kažu da im ide dobro. Svi to vide i zato vam je broj pretplatnika toliko opao“, rekao je Tramp.

Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp rekao da bi se saglasio sa opcijom da Iran suspenduje svoj nuklearni program u narednih 20 godina, ali samo ako to obećanje "bude stvarno".

Obraćajući se novinarima na letu aviona er-fors 1 na povratku iz Kine, Tramp je rekao da je "možda potrebno obaviti dodatne radove" po pitanju Irana, ali nije precizirao na šta je mislio, prenosi Rojters.

"Suštinski smo zbrisali njihovu vojsku. Možda treba još nešto počistiti nakon mesec dana primirja", rekao je američki predsednik. Dodao je da su SAD pristale na primirje zbog apela drugih zemalja, pre svih Pakistana.

