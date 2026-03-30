Industrijska zgrada i cisterna sa gorivom u rafineriji Bazan u gradu Haifa u Izraelu pogođeni su krhotinama presretnute rakete, saopštila je Izraelska služba za vatrogasne i spasilačke intervencije, prenosi Tajms of Izrael.

Još uvek nije jasno da li je raketa ispaljena iz Irana ili od strane Hezbolaha, koji je podržan od strane Irana u Libanu. Nema izveštaja o žrtvama.

Vatrogasna služba navodi da je direktno pogođena cisterna parkirana unutar kompleksa fabrike, što je izazvalo gust dim koji izlazi sa krova obližnje zgrade. Vatrogasci trenutno rade na sprečavanju širenja požara na druge delove, dok takođe pretražuju da li ima zarobljenih osoba.

Ministar energetike Eli Cohen kaže da nije bilo oštećenja proizvodnih postrojenja i da snabdevanje gorivom neće biti pogođeno.