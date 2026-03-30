Što se tiče delovanja spoljnih službi na teritoriji Srbije Vučić dobija izveštaje naših službi na dnevnom nivou.

- Dobijam od VOA i BIA, a ponekad u skladu sa njihovim ingerencija i od VBA. Meni je jasno kolika je bila logistika jedne strane države juče, a uskoro ću dobiti i veći izveštaj - rekao je Vučić.

Predsednik se osvrnuo i na sramne pozive od stane blokadera koji su zvali građane i predstavljali se lažno za vreme izbora.

- Zamislite koliko jadni morate da budete, umesto da kažete izvinite, vi sa zvaničnih brojeva telefona svojih funkcionera, onako brutalno varali i lagali ljude. Onako kao deca kada nisu postojali čitači telefona, pozovete nekoga i spustite slušalicu. Zamislite zovete starije ljude i kažete da zovete iz kabineta predsednika, i tražite im da glasaju za listu broj 2. Možete li da verujete da je tako nešto moguće, da postoje takvi ljudi - rekao je on.

