Sjedinjene Američke Države gotovo su potpuno isključile Izrael iz pregovora sa Iranom, izjavila su za Njujork tajms dva neimenovana izraelska vojna zvaničnika.

Prema navodima lista, izraelska strana nije učestvovala u razgovorima koji su prethodili prekidu vatre, već je informacije o toku pregovora između Vašingtona i Teherana dobijala preko regionalnih diplomatskih kontakata i praćenjem razvoja situacije.

Njujork tajms podseća da je pre početka rata protiv Irana ranije ove godine izraelski premijer Benjamin Netanjahu bio u bliskoj koordinaciji sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Kako se navodi, Netanjahu je tada zajedno sa Trampom učestvovao u razgovorima u Situacionoj sobi u Vašingtonu, pri čemu se razmatrao scenario pada režima u Teheranu.

“Proterivanje iz pilotske kabine u ekonomsku klasu ima potencijalno značajne posledice po Izrael“, naveo je Njujork tajms komentarišući tvrdnje da je Izrael praktično sklonjen iz procesa pregovora sa Iranom.

Veliki problem za Trampa u Iranu

Ometanje i lažiranje GPS signala postali su široko rasprostranjene taktike u području Ormuskog moreuza od početka rata na Bliskom istoku, pokazuje analiza kompanije Vindvard (Windward), specijalizovane za pomorsku obaveštajnu delatnost.

Prema podacima te kompanije, od početka sukoba registrovano je više od milion slučajeva ometanja GPS signala.

Stručnjak za elektronsko ratovanje iz britanskog tink-tenka RUSI, dr Tomas Vidington, izjavio je za Skaj njuz da takve metode koristi više država.

Kako navodi, Iran je razvio značajne sposobnosti u toj oblasti, ali slične tehnologije koriste i SAD, kao i druge zemlje regiona.

Vidington objašnjava da je ometanje GPS sistema postalo standardni deo savremenog ratovanja, a da su razmere korišćenja tih metoda naglo porasle od početka aktuelnog sukoba.

U pojedinim delovima Ormuskog moreuza GPS signal je ozbiljno oslabljen, što utiče na navigaciju dronova, aviona i drugih sistema.

Iran je, prema njegovim rečima, dodatno unapredio svoje kapacitete kupovinom opreme za elektronsko ratovanje iz Rusije, ali i razvojem sopstvenih sistema.

"Ogromna zasićenost ometanjem u velikoj meri odražava ono što se očekivalo u slučaju bilo kakvog sukoba između Irana i bilo koga drugog", rekao je Vidington i dodao:

"I drugi u Zalivu to apsolutno rade. Verovatno više oko aerodroma, rafinerija nafte, možda železničkih terminala i sličnog."