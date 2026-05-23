Vlasnica jednog psa uhapšena je nakon što je njen francuski buldog progutao veliku količinu krek kokaina zbog čega je doživeo apstinencijsku krizu.

Tromesečni francuski buldog, ženka po imenu Antonijeta, progutala je 55 komada krek kokaina i pošto je pokazala znake intoksikacije, vlasnica i njeni roditelji iz Brazila odveli su je veterinaru.

Snimak abdomena ubrzo je otkrio uzrok Antonijetinih tegoba: iz njenog stomaka ubrzo je izvađeno 55 predmeta čudnog oblika koji su, kako je utvrđeno, bili napravljeni od krek kokaina.

Kolekcija droge u Antonijetinom stomaku bila je teška 12 grama, zbog čega je osoblje klinike pozvalo policiju. Kada se porodica vratila u kliniku u Žoinvilu da obiđe svog psa, policija je uhapsila ćerku.

Neidentifikovana žena priznala je da je droga njena i puštena je uz kauciju, uz elektronski nadzor.

Antonijetino zdravlje se pogoršalo otkako je 17. aprila progutala krek kokain. Veterinarka Lilijan van den Bum izjavila je da je pas razvio neurološke tegobe i da mora biti prebačen na intenzivnu negu.

Veterinarka pretpostavlja da su to "simptomi odvikavanja", ali ne može sa sigurnošću da tvrdi, jer nema veterinarskih studija koje su rađene o ovoj temi.

- Ono što vidimo su epizode ​​napada koji se javljaju u kratkim intervalima - kaže den Bum.

Osim što je bilo puno droge, prema izveštaju veterinara, štene buldoga nije bilo očišćeno od parazita niti je primilo potrebne vakcine. Klinika je u stalnom kontaktu sa Centrom za dobrobit životinja kako bi organizovala mikročipovanje i pripremilo Antonijetu za udomljavanje.

Vlasnica psa optužena je ne samo za trgovinu drogom, već i za okrutnost prema životinji.

