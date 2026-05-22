Izraelska zatvorska služba negirala je danas optužbe za zlostavljanje pritvorenih aktivista Globalne sumud flotile, koji su pokušali da probiju blokadu Gaze, navodeći da su svi pritvoreni aktivisti držani "u skladu sa zakonom" i da su dobili neophodnu medicinsku negu.

Organizatori Globalne sumud flotile su saopštili da su aktivisti koji su pušteni iz izraelskog pritvora bili izloženi zlostavljanju, pri čemu je nekoliko aktivista hospitalizovano sa povredama, a najmanje 15 je prijavilo seksualne napade, uključujući silovanje, prenosi Tajms of Izrael.

Nemačka je navela da su neki njeni državljani povređeni i da su neke optužbe "ozbiljne", bez navođenja dodatnih detalja, dok je pravni izvor u Italiji saopštio da tužioci istražuju moguće zločine, uključujući otmicu i seksualni napad, navodi Tajms of Izrael.

Izraelske snage uhapsile su u utorak 430 ljudi na 50 brodova u međunarodnim vodama, kako bi zaustavile flotilu dobrovoljaca koji su pokušavali da probiju pomorsku blokadu Gaze.

Navodi o zlostavljanju povećaće pritisak na izraelske vlasti da objasne postupanje sa pritvorenicima, nakon što je video snimak ministra nacionalne bezbednosti Itamara Ben Gvira u zatvoru, na kojem se ruga nekim aktivistima, izazvao međunarodno negodovanje.

Italija je saopštila da članice Evropske unije razgovaraju o uvođenju sankcija Ben Gviru.