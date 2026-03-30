Kim Džong Un je sa ponosom posmatrao demonstraciju vežbe severnokorejskih vojnika.

Severnokorejski vojnici su izveli impresivne, ali opasne demonstracije, pokušavajući da pokažu svoju fizičku izdržljivost i obuku.

Između ostalog, vojnici su glavama razbijali betonske ploče, dok su drugi udarani maljevima i drvenim šipkama, bez prekidanja demonstracija, prenosi grčki poral Pronjuz.

Posebnu senzaciju izazvale su scene u kojima su vojnici držali cementne ploče nad telima svojih kolega, koje su treća lica uništavala teškim oruđem, kao i trenuci u kojima su komadi drveta lomljeni nad telima vojnika.

Demonstracije su takođe uključivale udaranje lopatama i druge testove koji su zahtevali visok nivo izdržljivosti.

Istovremeno, predstavljene su i klasičnije vojne aktivnosti, kao što su sinhronizovane vežbe borilačkih veština i organizovani pokreti jedinica.

Kim Džong Un je program posmatrao iz posebno dizajniranog prostora, vidljivo zadovoljan, reagujući osmesima i aplauzom.

Događaj je završen okupljanjem vojnika oko severnokorejskog lidera, navodi se u članku.

BONUS VIDEO