Jedan pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Ključa, a drugi je povređen, javlja ATV.
Nesreća se dogodila jutros na putu Ključ - Bosanski Petrovac, u prevoju Lanište kada su se sudarili automobil i kamion.
Na mestu nesreće jedan policajac je smrtno stradao, a drugi je teško povređen i nalazi se u kritičnom stanju.
Kako saznaje ATV, policajci rade u Policijskoj stanici Ribnik, a žive u Drvaru i u momentu nesreće su se vraćali kući iz smene.
Povređeni policajac je sa teškim povredama prevezen u UKC Republike Srpske gde se lekari bore za njegov život.
Saobraćaj je na ovoj deonici obustavljen je za sva vozila.
U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do nesreće. Uviđaj je u toku.
