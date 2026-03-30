Jedan pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Ključa, a drugi je povređen, javlja ATV.

Nesreća se dogodila jutros na putu Ključ - Bosanski Petrovac, u prevoju Lanište kada su se sudarili automobil i kamion.

Na mestu nesreće jedan policajac je smrtno stradao, a drugi je teško povređen i nalazi se u kritičnom stanju.

Kako saznaje ATV, policajci rade u Policijskoj stanici Ribnik, a žive u Drvaru i u momentu nesreće su se vraćali kući iz smene.

Povređeni policajac je sa teškim povredama prevezen u UKC Republike Srpske gde se lekari bore za njegov život.

Saobraćaj je na ovoj deonici obustavljen je za sva vozila.

U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do nesreće. Uviđaj je u toku.