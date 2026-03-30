Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je, povodom pobede SNS na izborima u 10 lokalnih samouprava, da je Srbija pokazala snagu i jedinstvo i većinski poručila da je za politiku kontinuiteta predsednika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke.

“Pobeda u svih 10 lokalnih samouprava je jasna poruka: građani prepoznaju rad, rezultate i odgovornost. To je pobeda politike koja gradi puteve, škole, fabrike i sigurnu budućnost za našu decu; politike većih plata i penzija, brige za svakog čoveka u bilo kom delu naše lepe Srbije!”, navela je Mesarović na Instagramu.

Ministarka je rekla da je Srpska napredna stranka radila i išla napred kada je bila napadana i istakla da nikada neće stati i razočarati narod.

“Uvek ćemo voditi odgovornu politiku koja vrednuje rad, trud, borbu, posvećenost i zalaganje! Ova pobeda nas obavezuje da nastavimo još snažnije, još odlučnije i još posvećenije. Za stabilnu Srbiju, za napredak svake opštine i za budućnost svih građana”, rekla je Mesarović.

Dodala je da je još jednom narod pokazao da veruje politici napretka i razvoja predsednika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem.

“Za Srbiju bez podela! Za Srbiju bez nasilja! Za Srbiju poštenog i čestitog čoveka! Za Srbiju koja je jedna velika porodica!”, navela je Mesarović.

U Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci juče su održani redovni lokalni izbori, a predsednik Srbije i član Predsedništva SNS Aleksandar Vučić izjavio je da je SNS pobedila u svih 10 lokalnih samouprava.