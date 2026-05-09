Severnokorejske trupe marširale su na ruskoj vojnoj paradi povodom Dana pobede održanoj u Moskvi u subotu, prema snimku koji je objavila ruska novinska agencija TASS, što pokazuje rastuće vojne veze između dve zemlje.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama agencije Tas, severnokorejski vojnici marširaju u formaciji kroz Crveni trg u Moskvi noseći severnokorejsku nacionalnu zastavu i transparent koji obeležava Dan pobede Rusije, kojim se obeležava sovjetska pobeda nad Nemačkom u Drugom svetskom ratu.

Kada su se severnokorejske trupe pojavile na Crvenom trgu, ambasador Severne Koreje u Rusiji Sin Hong-čol i drugi zvaničnici su ih aplaudirali i pozdravili.

Zvanični spiker godišnje parade pozdravio je vojnike zbog njihovog „masovnog heroizma, nesebičnosti i hrabrosti“, ističući njihov značajan doprinos proterivanju „neonacističkih osvajača“ iz Ukrajine.

To je prvi put da su severnokorejski vojnici marširali zajedno sa ruskim trupama na godišnjoj paradi povodom Dana pobede.

Pjongjang je rasporedio oko 15.000 borbenih vojnika kako bi podržao Rusiju u ratu nakon što su severnokorejski lider Kim Džong Un i ruski predsednik Vladimir Putin potpisali sporazum o strateškom partnerstvu u junu 2024. godine.

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin je pohvalio dostignuća svoje zemlje na bojnom polju u Ukrajini, napao je NATO i rekao da je pobeda iskovana „i na bojnom polju i u pozadini“.

„Pobeda je uvek bila i uvek će biti naša“, dodao je Putin.