Godišnja ruska parada 9. maja obeležava pobedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Nemačkom u Drugom svetskom ratu.

Obično poznata po blistavom prikazivanju teške vojne opreme, ove godine je izgledala veoma drugačije, bez ikakve vojne opreme - prvi put za skoro dve decenije.

Ali ono što CNN izdvaja je činjenica da su i severnokorejske vojne jedinice učestvovale u moskovskom događaju.

To je najnoviji znak produbljivanja odnosa između Pjongjanga i Moskve, koji su postali još jači početka sukoba u Ukrajini.

BBC Verify mesecima prati satelitske snimke izgradnje drumskog mosta, za koji stručnjaci kažu da će postati važna trgovačka ruta između dve zemlje.

Pored toga što su se složili da izgrade most, Putin i Kim su takođe potpisali istorijski sporazum tokom posete ruskog predsednika 2024. godine, prema kojem će Rusija i Severna Koreja priskočiti jedna drugoj u pomoć u slučaju agresije na bilo koju od zemalja.

Prema južnokorejskim obaveštajnim podacima, Severna Koreja je poslala oko 15.000 vojnika da pomognu Rusiji u sukobu sa Ukrajincima, zajedno sa raketama i oružjem dugog dometa. Seul takođe procenjuje da je oko 2.000 Severnokorejaca poginulo u sukobu.

Ni Pjongjang ni Moskva nisu potvrdili ove brojke, ali su Kim Džong Un i ruski ministar odbrane Andrej Belousov prošle nedelje otkrili spomenik u Pjongjangu u znak sećanja na Severnokorejce poginule u ratu u Ukrajini. Belousov je, prema ruskim novinskim agencijama, rekao da je razgovarao o dugoročnoj vojnoj saradnji sa severnokorejskim zvaničnicima.

