U jednom od svojih poslednjih intervjua, lider LDPR Vladimir Žirinovski je izjavio da sebe ne smatra srećnom osobom.

Vladimir Žirinovski se godinama žestoko borio za svoja uverenja i za blagostanje naroda Rusije i nije ni imao vremena da govori o tome šta se dešava u njegovom srcu.

Vladimir Volfovič je bez ikakvog objašnjenja odgovorio da nikada nije bio istinski srećan, a rekao je i da sebe ne smatra srećnom osobom, piše NTV. Ipak, objasnio je i da njegovu sreću čini bar to što je rekao sve što je imao da kaže.

On je takođe izjavio da ne plaši starosti i smrti.

- Zašto se plašiti? Nećete znati da ste mrtvi. Vidite, samo se budale plaše. Kao da dolazi smrt i vidite je: „Oh, dolazi smrt!“. Nisi se probudio - to je sve! Ne znaš da se nisi probudio! Dakle, nemate čega da se plašite - rekao je Žirinovski.

Vladimir Žirinovski je preminuo 6. aprila 2022. godine.