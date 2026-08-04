Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević obratio na obeležavanju Dana sećanja na sve stradale i prognane u zločinačkoj akciji "Oluja" u Mrkonjić Gradu.

- Danas bih bio najponosniji da u ovom svom obraćanju mogu da se obratim i predstavnicima crnogorske Vlade milojka spajića kojima je bilo mesto ovde na sećanju na pogrom srpksog naroda, etničko čišćenje i genocid koji smo preživeli dva puta u jednom veku. Bio bih najsrećniji da pored ovih svetih grbova Republike Srbje i Repulibke Srpske bude i naš Crnogorski krstaš-barjak sa kojim smo sa braćom Srbima iz Srbije i Republike Srpske, otkad je sveta i veka, bili u svakoj pobedi i u svakom porazu. Nažalost, zvanična i odnarođena Crna Gora odlučila je da svoju zastavu i svoj barjak odnese sutra u Zagreb i da je stavi pored šahovnica, i tako još jedanput zabode nož u bratsko srce i bratska leđa, i srpskom narodu u i Republici Srbiji i Republici Srpskoj.

- Mi, kao Srbi iz Crne Gore, ne možemo da se pomirimo sa ovim veleizdajama koje počinjavaju razne vlade u 21. veku. Toliko su izdali našu zajedničku istoriju, zajedničko pamćenje i zajedničku duhovnost, da je dosta za sve naše mrtve, za sve žive i za sve one Srbe koji će se roditi u Crnoj Gori. Priznali su 2008. godine srce Srbije, našu svetu zemlju Kosovo i Metohiju. Četiri puta su nas proglasili za genocidni narod - rekao je Knežević.

Ceo obraćanje možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.