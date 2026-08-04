-Danas su ovde Srbi iz CG, prestavljaju Njegoševu CG, Svetog Save, Marka Miljanova, svetih ratnika, koji se nisu stideli da kažu da su Srbi i da ginu za oslobođenje.

-Sutra, tamo, u lijepoj njihovoj biće predstavnici CG koja persfonifikuju NDH zločine i projektat crvene Hrvatske od kojeg se nije odustalo u CG i veleizdajničkoj vladi Miloja Spajića. Oprosti im božće, jer ne znaju šta čine. Ovi naši sutra znaju odlično, slušaju Tompsonove pesme, igraju na zgarištima 220 000 spljaenih kuća i grobnicama bezimenih.

- Srbija i srpski narod i Republika Srpska trpi još jedno bratoubistvo od vlade Milojka Spajića, ne želim da im se izvinjavam zbog izdajnika i uvern sam da će ih kazniti narod a ove ispovesti progonoti u njihovim snovima, jeri zdaja se ne možće oprostiti onome ko bratu zabija nož u leđa - poručio je Knežević.