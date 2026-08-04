Poručio je da se ne plaši izbora, i da će ponosno stajati i prkositi ako izgubi.

- Da im se sklanjam i bežim, zapamtite moje reči, neću nikada. Ni zatvora se nisam plašio, i kada sam štitio ljude od toga da ih spakuju u vreću i šalju u Hag. Ne plašim ih se danas, neću ni sutra. Ukrao nisam ništa, nemam ni račune ni vile, radio sam pošteno i verno sam služio svom narodu. Ljudi se ovde plaše zato što vide ko njih oseća kao svoje, imaju te emocije i znaju to da prepoznaju možda i najbolje, ja sam im na toj podršci zahvalan, ali to je život. Oni su sada po ovim njihovim istraživanjima značajno ispred, mi ćemo se boriti do kraja svakako - rekao je on.