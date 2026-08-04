Vučić je, govoreći o predstavnicima crnogorske političke scene, zahvalio Milanu Kneževiću i Milunu Zogoviću koji su prisustvovali obeležavanju stradanja Srba u Mrkonjić Gradu.

- Zahvalan sam Milanu Kneževiću i Milunu Zogoviću koji su došli u Mrkonjić Grad, za razliku od predstavnika Vlade Crne Gore koji će da se vesele u Kninu, srpskom stradanju i zločinima nad Srbima - rekao je Vučić.

On je naveo da će predstavnici crnogorske vlasti reći da ne slave zločine, već hrvatsku pobedu, ali je ocenio da je to važan signal i da građani Crne Gore treba da vide postupke svojih predstavnika.

- Oni će vam reći da ne slave zločine, super, slave hrvatsku pobedu, ali čestitam im na tome. To je važan signal, da pokažu da je njihovo bratsvo trajalo d oprve ucene oko poglavlja ili klastera, važno je da ljudi u Crnoj Gori to znaju. Ali zahvalan sam braći iz DNP koji nisu na toj strani i ne raduju se hrvatskoj pobedi, jer ne može biti pobeda kad ubijate civile i sa najvećim silama se razračunavate. - poručio je Vučić.

On je istakao da Srbija, kako je rekao, neće odustati od sećanja na proterivanje i stradanje srpskog naroda.

- Mi da budemo licemeri da se odreknemo svog roda i da ne govori o proterivanju i stradanju naših ljudi... Videli ste na Petrovačkoj cesti ljude, a važniji su nam oni nego bilo kakve birotkratske procedura i dodvoravanje nekome. Istina, čast i bruka traju doveka, a da umrete možete samo jednom - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije pozvao je građane Crne Gore, posebno Srbe, da pažljivo prate ko, kako je naveo, radi u interesu srpskog naroda, a ko deluje suprotno.