m:tel uz narod i zajednice Republike Srpske: Ulaganja koja povezuju Srbiju i Srpsku

Kroz projekte podrške manastiru Sase kod Srebrenice i izgradnju dečijeg igrališta u Novoj Topoli, kompanija još jednom pokazuje da uspešno poslovanje ima puni smisao samo kada donosi konkretnu korist društvu.
Kao kompanija u većinskom vlasništvu Telekoma Srbija, m:tel predstavlja jedan od najznačajnijih privrednih mostova između Srbije i Republike Srpske. Upravo kroz društveno odgovorne projekte, koji unapređuju kvalitet života lokalnog stanovništva i doprinose očuvanju nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta, potvrđuje se trajna povezanost srpskog naroda sa obe strane Drine.
Povodom obeležavanja krsne slave kompanije, Svetog proroka Ilije, generalna direktorka kompanije m:tel Jelena Trivan, u manastiru Sase kod Srebrenice, uručila je donaciju koja će služiti za nabavku solarnih panela, čime će biti unapređeno snabdevanje električnom energijom ovog značajnog manastirskog kompleksa. Ova aktivnost nastavak je višegodišnje tradicije pomoći svetinjama Srpske pravoslavne crkve, koju kompanija neguje kroz obeležavanje svoje krsne slave. Manastir Sase, jedna od najznačajnijih srednjovekovnih svetinja ovog kraja, dobio je podršku koja će doprineti njegovom daljem razvoju i očuvanju.
Istovremeno, u Novoj Topoli kod Gradiške otvoreno je moderno dečije igralište izgrađeno zahvaljujući donaciji kompanije m:tel. Smešteno uz Dom kulture „Srbija“, čiju je izgradnju finansirala Vlada Republike Srbije, novo igralište predstavlja dodatni sadržaj namenjen najmlađima i još jedan primer ulaganja u budućnost lokalnih zajednica.
Ovi projekti potvrđuju opredeljenost kompanije da, pored razvoja savremenih telekomunikacionih usluga, ulaže i u ljude, porodice, obrazovanje, kulturu i očuvanje vrednosti koje povezuju Srbiju i Republiku Srpsku. Kao deo Telekom Srbija grupe, m:tel će i u narednom periodu nastaviti da podržava inicijative od značaja za srpski narod i razvoj zajednica u kojima posluje.
Društvo
Sponzorisano
m:tel uz narod i zajednice Republike Srpske: Ulaganja koja povezuju Srbiju i Srpsku
U danima kada se kroz posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića dodatno potvrđuju specijalne veze Srbije i Republike Srpske, kompanija m:tel, kao deo Telekom Srbija grupe, nastavlja da svojim društveno odgovornim delovanjem doprinosi očuvanju zajedničkih vrednosti i razvoju lokalnih zajednica širom Republike Srpske.
Kroz projekte podrške manastiru Sase kod Srebrenice i izgradnju dečijeg igrališta u Novoj Topoli, kompanija još jednom pokazuje da uspešno poslovanje ima puni smisao samo kada donosi konkretnu korist društvu.
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
Možda vas zanima
Društvo
Najnovije
Društvo
Najčitanije
3min
Sramne provokacije na pragu Vučićeve dedovine! Ratne zastave osvanule u Čipuljiću, predsednik poslao moćnu poruku
9min
Zelenski otkrio Putinov tajni plan, pa najavio veliki PRITISAK NA RUSIJU "Uskoro će početi veliki napadi..."
35min
Pakao se vraća u Srbiju! Od 13. avgusta stiže novi toplotni talas – temperature idu još više, kuvaćemo se!
47min
„Vaspitačica je krenula ka oltaru, a onda je ugledala njih“: Prizor koji je rasplakao hiljade roditelja
50min
Ukoliko putujete u Grčku, obratite pažnju: Najavljene obustave saobraćaja kod Soluna, evo kada počinju
1H
Ima još turističkih vaučera, penzioneri i danas mogu da se prijave: Poslednji presek prijava za odmor u Srbiji - svi detalji na jednom mestu
22H
Penzioneri, Fond PIO objavio važne informacije, tiče se povećanja penzije: Zahtev se podnosi lično, uslov je godinu dana
18H
Predsednik Vučić u izdanju u kakvom ga još niste videli! Scena nastala na pragu kuće u Čipuljiću
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
"Uložili smo 4 miliona i 10 hiljada evra u Drvar, kao Srbija" Vučić: Milion i po evra ćemo da damo za tržni centar!
Pevač helikopterom stigao na svadbu, mlada prava misterija! Ovo su detalji tajnog venčanja Neše Tvinsa
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,02
|117,37
|117,73
|USD
|101,67
|101,98
|102,28
|CAD
|72,38
|72,6
|72,82
|AUD
|71,34
|71,56
|71,77
|GBP
|136,45
|136,86
|137,27
|CHF
|125,45
|125,83
|126,21
Anketa
Da li se pridržavate posta?
Komentari (0)