Mališani su bili u narodnim nošnjama i sa zastavama Srbije.

- Kako da ne budem srećan kada vidim ovoliko dece. Ne zaboravite da je dva dana posle "Oluje", ovde sve bilo poharano, ništa nije ostalo, jer je baš iz ovog smera odakle smo došli, sa Kupresa, sve su palili - rekao je Vučić.

Kada je upitao prisutne meštane šta im treba, posebno se obratio deci.

Mali Aleksa je rekao:

- Vi ste dovoljno uradili za nas, na drugima je da procene - na šta je Vučić kroz smeh rekao:

- Zapamtite, biće Aleksa veliki političar.