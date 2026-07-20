Antić je podsetio da je u glavnom Dnevniku N1 dopisnik iz Knina rekao da je „Hrvatska prodisala otkad su Srbi otišli“, kao i da je, prema njegovim rečima, Zoran Ćirjaković u pravu kada kaže da je taj medij autošovinizam od marginalne pojave pretvorio u kulturu.

"N1 ima i tu antisrpsku notu koja je meni nerazumljiva. Na glavnom Dnevniku N1, dopisnik iz Knina je rekao da je 'Hrvatska prodisala otkad su Srbi otišli'. Oni su učinili, i tu je Zoran Ćirjaković u pravu, da su oni autošovinizam iz jedne marginalne pojave pretvorili u kulturu."

Dodao je da se N1 zalaže za nezavisnost Kosova, kao i da vodi, kako je rekao, „rat“ sa Srbima u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

-Pa kod njih je onaj voditelj govorio da su Srbi devedesetih pljačkali, krali frižidere i tako dalje. Oni jesu antisrpski medij, oni se zalažu za nezavisno Kosovo. Vode rat sa Srbima Crne Gore, vode rat sa Srbima iz Bosne i Hercegovine. Evo posledica, između ostalog, sad i jedna podela koja se stvara veštački među Srbima u Crnoj Gori, koja nije potrebna uopšte u ovom trenutku, kaže Antić.