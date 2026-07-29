Najveći podržavaoci takozvane “studentske” liste definitivno odjavili za vjek i vjekova drugu na listi! Tako se blokader Naim Leo Beširi oglasio na društvenoj mreži Iks povodom obraćanja Jasmine Paunović i poručio da iz njenog objašnjenja zaključuje da ona nije odustala od svojih stavova.

- Evo, u pet minuta pokušaja da se izvuče za rasističke ispade ja sam razumeo sledeće: da Jasmina Paunović ima stavove da je problematično da u percipiranoj beloj zemlji budu druge rase i da nema problem sa tim stavovima - napisao je Beširi.

On je dodao da je, po njegovom mišljenju, Paunović umesto objašnjenja trebalo da uputi jasno izvinjenje.

- U suprotnom bi izjava mogla da bude: "Vrlo sam se nespretno izrazila i uvredila sam svoje sugrađane i narode prijateljskih država... Žao mi je zbog toga i iskreno se izvinjavam svima koji su povređeni" - naveo je Beširi, dodajući da smatra da je to bio jedini ispravan način da se stavi tačka na celu aferu.

Njegova objava izazvala je veliki broj reakcija i komentara na društvenim mrežama.