Jasmina Paunović tvrdila je da nije na "studentskoj" listi, da nema pojma o čemu i ko to priča...

Sada svi priznaju da se čak i sama gurala da bude na njoj! A otkriveno je i gde su listu kovali.

"Ne. Ne. Niko me nije zvao niti me obavestio. Niko me nije pozvao i ne znam da li sam na listi - Jasmina Paunović, tužiteljka u penziji," objavio je na mrežama.

"KADA SMO SE KAO KANDIDATI prošle godine PREDSTAVLJALI STUDENTIMA U DVORANI KULTURNOG CENTRA, JASMINA PAUNOVIĆ JE SVOJE OBRAĆANJE POČELA citirajući Mila Lompara..."