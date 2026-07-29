TV N1 krenula je u kampanju borbe protiv bilborda SRS u Novom Sadu.

Naime, medijskoj kući sa sedištem u Luksemburgu za oko iz te daleke zemlje zapali su pano sa likom predsednika SRS dr Vojislava Šešelja, slavnog srpskog generala Ratka Mladića i poruka "u Srebrenici nije bilo genocida".

U ime redakcije N1 povodom plakata Vojislava Šešelja, iz te televizije su se obratili SRS, međutim, odgovor predsednika Izvršnog odbora Srpske radikalne stranke i Gradskog odbora Novi Sad Đurađa Jakšića nikada se nije našao u prilogu TV medijske kuće sa sedištem u Luksemburgu.

- Srpska radikalna stranka je uredno, u skladu sa gradskim propisima, ishodovala dozvolu za postavljanje reklamnog banera na fasadi poslovne zgrade, čiji smo zakupci više od 20 godina. Ono što ne izlazi iz okvira poslovne tajne, dozvoljava mi da Vas informišem da je reklamni prostor zakupljen na dovoljno dug period da Vas, koji ste udarna medijska pesnica antisrpske propagande i histerije, nervira i da vas čini dodatno nervoznim. U oktobru, 2025. godine, Srpska radikalna stranka je u najkraćem roku, pre isteka roka koji je naložila Gradska inspekcija, dobila dozvolu za postavljanje banera na fasadu poslovne zgrade. Iako su tri blokaderske advokatske kancelarije u Novom Sadu uložile sve svoje ljudske i materijalne resurse da dokažu kako je baner nelegalno postavljen, zaslepljeni mržnjom i ostrašćeni promašili su temu i suštinu, jer je sve urađeno u skladu sa propisima. Ne poznajem nikoga koga sadržaj sa predmetnog banera uznemirava. Naprotiv, vremenom je ušlo u svakodnevnu upotrebu kod Novosađana, mlađih i starijih, da se nalaze "kod Šešelja", kao što se decenijama unazad nalaze "kod Miletića", " kod Jaše", dakle, kod tri nacionalna velikana u srpskom narodu. N1 na najbrutalniji način dezavuiše i laže javnost kako je Vojislav Šešelj osuđen za ratne zločine. Šešelj je oslobođen svih tačaka optužnice koji se tiču navodnih ratnih zločina i osuđen za nepostojeći, izmišljeni delikt u Međunarodnom pravu - tzv. nepoštovanje Suda. Lik Vojislava Šešelja, srpska trobojka i poruka - Otadžbina Srbija, majka Rusija, hrabri, raduje i proizvodi pozitivnu emociju kod svih srpskih rodoljuba, a do iznemoglosti frustrira isključivo srpske neprijatelje - naveo je Jakšić.

Međutim, te reči izostale su iz priloga N1 i u prilogu je samo govorio Igor Mihaljević, za koga su na N1 naveli da je novinar, a koji se u prilogu pozivao na presude Haškog tribunala, te povezivao pad nadstrešnice, etničko čišćenje i homoseksualnost sa panoom političke partije.

Ostaje da se vidi kako će medijska scena u Luksemburgu reagovati na ovakav prilog N1 i da li će javnosti u toj zemlji smetati plakat Vojislava Šešelja koji nadgleda Novi Sad već godinama.