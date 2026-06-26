Pred Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušan je V.J. zbog sumnje da je 19. juna na email uprave VJT u Beogradu poslao više poruka sa pretnjama upućenim predsedniku Srbije i glavnom javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Osumnjičenom se krivičnom prijavom na teret stavljaju dva krivična dela ugrožavanje sigurnosti, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Nalazom veštaka utvrđeno je da osumnjičeni V.J. nije uračunljiv.

Tužilaštvo je nakon saslušanja predložilo sudiji za prethodni postupak da osumnjičenom V.J. odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.