Povodom netačnih navoda branioca osumnjičenog A.R. koji su tendeciozno objavljeni u pojedinim medijima u cilju nastavka targetiranja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, ovo tužilaštvo ukazuje da je u predistražnom postupku koji se vodi zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja ili nekog drugog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, Vojna policija u posed dokaznog materijala došla na osnovu naredbe sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu u skladu sa članom 152 stav 2 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), saopštene je iz VJT.

Reč je o, kako navode iz VJT, pretresanju uređaja za automatsku obradu podataka i opreme na kojoj se čuvaju ili se mogu čuvati elektronski zapisi. Nakon ove radnje biće izvršeno veštačenje radi izdvajanja i analize sadržaja oduzetih predmeta.

''Napominjemo da Vojna policija ima sertifikovanu laboratoriju za ovu vrstu veštačenja. Radnje analize sadržaja i ocene dokaza su, u skladu sa ZKP, u nadleznosti tužilaštva i izuzev izdvajanja i dostavljanja sadržaja, Vojna policija ne preduzima druge radnje u okviru postupka. Što se tiče okolnosti pozivanja i prisustva advokata i A.R, isti su uredno telefonski obavešteni o terminu radnje pretresanja, te su odgovorili da istoj neće prisustvovati o čemu je VJT u Beogradu blagovremeno obavešteno od strane Vojne policije. Nakon toga je Vojnoj policiji dat nalog da realizuje naredbu sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu uz izradu odgovarajuće dokumentacije'', dodaje se u saopštenju VJT.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova obavili su danas pretres stanova Radića u okviru predistražnog postupka koji se vodi pred ovim tužilaštvom zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja ili nekog drugog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, saopštilo je ranije VJT.

Sa Radićem je obavljen informativni razgovor zbog njegovih spornih izjava u javnosti počev od 15. marta 2025. godine u vezi sa upotrebom "zvučnog topa" od strane državnih organa prema građanima okupljenim na kraju protesta ranije istog dana.