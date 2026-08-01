Prema informacijama objavljenim 30. i 31. jula 2026. godine, u španskoj enklavi Seuta zabeležen je pojačan broj neregularnih prelazaka, uz različite procene obima – od nekoliko hiljada do znatno većeg broja lica u kratkom vremenskom periodu. Španske vlasti su reagovale upućivanjem dodatnih bezbednosnih snaga radi stabilizacije situacije i pojačanja kontrole granice, dok institucije Evropske unije nastavljaju da prate razvoj događaja.

Istovremeno, postignut je dogovor između Španije i Maroka o povratku migranata, te je, prema dostupnim podacima, već oko dve trećine lica vraćeno, što doprinosi smirivanju situacije i očuvanju stabilnosti na terenu.

Komesarijat ukazuje da se navedena dešavanja odvijaju u okviru zapadnomediteranske migracione rute, koja je geografski i operativno odvojena od istočnomediteranske i balkanske rute, preko kojih se odvijaju migraciona kretanja relevantna za Republiku Srbiju. Prema dostupnim podacima, u ovom talasu dominiraju državljani Maroka i zemalja podsaharske Afrike, koji tradicionalno ne čine ključni udeo u migracijama duž balkanske rute.

Više potencijalnih faktora koji su mogli uticati na ova dešavanja navodi se u izveštajima, uključujući eventualne promene u praksi kontrole granice, aktivnosti krijumčarskih mreža, kao i lokalne prilike u regionu Severne Afrike. Međutim, do ovog trenutka ne postoje zvanično potvrđeni pokazatelji koji bi ukazali na trajniji trend ili šire posledice po druge migracione pravce.

Kada je reč o Republici Srbiji, tokom 2026. godine do sada evidentirano je ukupno 2.766 lica. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je evidentirano 5.190 lica, to predstavlja smanjenje od 2.424 lica, odnosno 46,71 odsto, što jasno ukazuje na nastavak trenda smanjenja migracionog pritiska.

Komesarijat za izbeglice i migracije u kontinuitetu prati sva relevantna dešavanja, u bliskoj saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, drugim nadležnim institucijama, kao i međunarodnim organizacijama. Podaci sa terena u Republici Srbiji ukazuju na stabilno stanje migracija i nastavak trenda smanjenog broja lica u prihvatnim i azilnim centrima u odnosu na prethodni period. U ovom trenutku ne postoji rizik od sekundarnih migracija ka Republici Srbiji.

– Najvažniji su mir i stabilnost, kao i odgovorno upravljanje migracijama. Kada je u pitanju Republika Srbija, stanje migracija je stabilno i pod kontrolom. Ono što je najvažnije, a što je i predsednik Republike Srbije istakao još od početka migracione krize 2015. godine – Srbija nije i nikada neće biti parking za migrante. Naša politika je jasna – Srbija će nastaviti da odgovorno upravlja migracionim procesima, štiteći svoje građane, ali i poštujući međunarodne standarde i humanitarne principe – izjavila je komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević.

Javnost će biti blagovremeno obaveštena ukoliko dođe do bilo kakvih promena koje bi mogle uticati na migraciona kretanja u regionu.

Republika Srbija ostaje posvećena odgovornom, efikasnom i humanom upravljanju migracijama, uz očuvanje mira, stabilnosti i bezbednosti svojih građana.