Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas tokom posete selu Temska kod Pirota i povratku vojske.

Vučić na pitanje o povratku vojske koja bi promenila demografski sliku kraja je rekao.

- Povratak vojske je strašno važan i izvestan. Vojska dolazi u Pirot to smo već odredili. I uvek je Pirot imao tradiciju divnog odnosa prema vojsci i imaće u budućnosti. Vojska kada dođe to je kao da je fabrika došla u grad. Jer on mora da ima i leba i paradjza i mleka i krompira i mesa... svakog dana za njih 500,600. To je mnogo važno - rekao je Vučić.

Celo obraćanje Vučića možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.