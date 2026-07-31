Nakon obraćanja građanima u selu Vasilj, predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da želi da sasluša njihove probleme, potrebe i želje.

Među prvima su mu prišli roditelji mladića Vuleta, koji se kreće u invalidskim kolicima. Ispričali su predsedniku da njihov sin ima veliku želju da uživo gleda utakmicu Crvene zvezde.

Vučić je zatim upitao svoje saradnike kada je naredna utakmica, a potom se obratio mladiću.

- Eto, Vule, ideš na utakmicu - rekao je predsednik.

Ovaj gest izazvao je osmehe i emocije među okupljenim građanima, dok je Vule dobio priliku da ostvari svoju veliku želju.