Posle tri dana rasprave u Narodnoj skupštini Srbije završeno je glasanje o predlogu za izglasavanje nepoverenja Vladi Srbije.

Predlog nije usvojen, pošto je za njega glasalo 40 narodnih poslanika, protiv je bilo 135, dok je jedan poslanik bio uzdržan. Sednici je prisustvovalo ukupno 175 narodnih poslanika.

Posebnu pažnju privukla je činjenica da je zahtev za raspravu o nepoverenju Vladi ranije potpisalo 62 poslanika opozicije, dok je na samom glasanju za predlog glasalo njih 40, odnosno 22 manje od broja potpisnika.

Rasprava o nepoverenju Vladi trajala je tri dana, a nakon glasanja predlog nije dobio podršku većine narodnih poslanika.