Biro za društvena istraživanja (BIRODI) predstavlja analitički centar nevladinog sektora u Srbiji

Kako oni rade lako je objasniti na sledećem primeru:

BIRODI sprovede monitoring i izbaci izveštaj o medijskim ili izbornim uslovima, a onda antisrpski mediji prenose te podatke kao udarne vesti. Nalazi BIRODI-a direktno se ulivaju u izveštaje međunarodnih posmatrača i tela, poput ODIHR-a, Evropske komisije i Evropskog parlamenta.

Ti isti međunarodni izveštaji se potom vraćaju u domaću javnosti kao zvanični stav međunarodne zajednice i spoljni pritisak na državu.

Na taj način BIRODI predstavlja produženu ruku zapadnih centara moći.

Izvršni irektor ove organizacije je Zoran Gavrilović, poznat po izuzetno antisrpskim stavovima u javnosti.

Što se tiče finansijera BIRODI-a, oni su u poslenje vreme prihodovali oko 100.000 evra godišnje, od strane međunarodnih organizacija i fondacija poput USAID-a, OEBS-a i raznih stranih ambasada.

Ako izveštaji jedne nevladine organizacije postaju osnova za međunarodne kritike Srbije, dok se ta ista organizacija finansira pretežno iz stranih izvora, onda je opravdano postaviti pitanje o njenoj nezavisnosti, odgovornosti i političkom uticaju.

Građani imaju pravo a znaju ko finansira organizacije koje učestvuju u oblikovanju slike Srbije u zemlji i inostranstvu.

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