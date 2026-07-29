Nove podele i sukobi sve su vidljiviji unutar blokaderskog pokreta. Dok pojedini pokušavaju da Vidovdanu daju novo političko značenje, istovremeno se vode borbe oko uticaja, kandidatura i budućeg pravca delovanja. Smena sa liste i nesuglasice oko podrške pojedinim kandidatima dodatno su produbile unutrašnje tenzije.



- Vidovdan postaje nešto novo. Apsolutno očekujem da on dobije neko novo značenje. Ja bih ga vezala za dan kada je izručen Slobodan Milošević, pa hajde da 28. bude početak završavanja sa jednim drugim diktatorom, sa jednim drugim autoritarcem. Na neki način biće različito, to sam sigurna - rekla je u "blokaderskoj emisiji "Utisak nedelje" profesorka Popović.

Sve pršti među blokaderima.

Profesorka Popović sklonjena sa kandidatske liste.

Inače, Katarina Popović, profesorka Filozofskog fakulteta, redovna je gošća blokaderskog "Utiska nedelje". Targetirana je i odstranjena sa njihove liste.

Izbačena je kada se saznalo da pravi sopstvenu frakciju unutar pokreta i aktivno lobira za bivšeg guvernera Dejana Šoškića.



Javnost pamti profesorku Popović po gostovanju kod Olje Bećković, gde je otvoreno priželjkivala pad predsednika Vučića. Međutim, umesto najavljenog rušenja države, usledio je raspad iznutra.

Međusobne borbe za fotelje i uticaj već su počele među blokaderima

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