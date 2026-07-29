Nakon tri dana rasprave, u Narodnoj skupštini Srbije večeras je završeno glasanje o predlogu za izglasavanje nepoverenja Vladi Srbije.

Predlog za izglasavanje nepoverenja nije usvojen, pošto je za njega glasalo 40 narodnih poslanika, protiv je bilo 135, dok je jedan poslanik bio uzdržan. Glasanju je prisustvovalo ukupno 175 narodnih poslanika.

Sednica je održana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe "Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane", a na dnevnom redu nalazila se samo jedna tačka – Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije.

Predlog za izglasavanje nepoverenja Vladi podnela su 13. februara 62 narodna poslanika opozicije.

Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine počelo je u ponedeljak, 27. jula, a rasprava je završena večerašnjim glasanjem.