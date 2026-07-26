Ministar finansija Siniša Mali posetio je danas Mladenovac u sklopu kampanje "Ujedinjena Srbija", gde je u srdačnoj i izuzetno pozitivnoj atmosferi razgovarao sa brojnim okupljenim građanima, privrednicima i komšijama koji daju punu podršku daljem razvoju naše zemlje.

Trubači zabavili okupljene građane

Nakon obraćanja građanima, ministar Mali je prišao trubačima koji su zasvirali, a zatim su mu brojni građani prišli da ga pozdrave, zagrle i da se slikaju.

Pokazaćemo da smo ujedinjeni

Ministar Mali je istakao u obraćanju građanima, da nema predaje i odustajanja, kao i da upravo zbog takvih kao što su blokaderi, treba da pokažemo šta znači Ujedinjena Srbija.

- Mi se borimo za sve ono što je blokaderima strano, a to je ljubav prema Srbiji. Moramo da se borimo i pokažemo slogu i jednistvo.

Mali je istakao i da će uskoro biti sniženje cena lekova i isplata penzija kao i jednokratna pomoć svim punoletnim građanima.

Narod je nakon toga uzvikivao: Mali, Srbine!

Građani sa oduševljenjem dočekali ministra

Ministar se nakon obraćanja za medije, uputio ka šatoru gde ga je dočekao ogroman broj oduševljenih građana. Sve okupljene pesmom zabavlja narodni pevač Era Ojdanić.

- Aco, Srbine - odjekuje Mladenovcem.

Mladenovac je danas preplavljen optimizmom i dobrom energijom, a građani su u velikom broju izašli na ulice kako bi pozdravili ministra i pružili nedvosmislenu podršku politici koja donosi nove investicije, veće plate, penzije i sigurnu budućnost za sve naše porodice

Ministar Siniša Mali istakao je tokom razgovora sa Mladenovčanima da su jedinstvo naroda i stabilna ekonomija ključ svih naših pobeda.

- Boljitak života naših građana je naš prioritet - rekao je Mali.

Građani su sa velikim entuzijazmom dočekali delegaciju, ističući da prepoznaju trud, rad i odgovornu politiku koja daje konkretne rezultate na terenu.

Pokazano je da većinska Srbija čvrsto stoji uz politiku razvoja, mira i stabilnosti.