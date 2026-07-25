Brojni građani okupili su se danas u Bojniku kako bi pozdravili ministra finansija Sinišu Malog, koji učestvuje u kampanji "Ujedinjena Srbija".

Mali je zahvalio okupljenima na srdačnom dočeku i velikoj podršci, ističući da mu poverenje građana daje dodatnu snagu za nastavak rada.

"Nećemo mržnju i nasilje"

Obraćajući se građanima, ministar finansija poručio je da Srbija treba da nastavi putem mira, razvoja i ekonomskog napretka.

Nećemo mržnju, nećemo nasilje, hoćemo napredak, razvoj, hoćemo veće plate i penzije. Idemo dalje do pobede - poručio je Siniša Mali.

Takođe je pozvao građane da na izborima, kako je rekao, pokažu kako izgleda kada "Srbija pobeđuje".